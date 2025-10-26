Altre 10 squadre di Serie A in campo: le probabili formazioni e la classifica aggiornata
L’ottava giornata di Serie A entra nel vivo con il programma domenicale, ricco di sfide decisive tanto in chiave salvezza quanto nelle zone alte della classifica. Dal lunch match tra Torino e Genoa fino al big match serale dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, questo turno propone incroci di grande interesse e diversi spunti. Attesa per le scelte di Sarri e Tudor, ma anche per capire se la Fiorentina di Pioli reagirà proprio contro il Bologna dell'ex Italiano. Nel pomeriggio spazio a Sassuolo-Roma e Verona-Cagliari. Di seguito le probabili formazioni:
Le probabili formazioni raccolte dagli inviati di TMW
TORINO-GENOA - Domenica 26 ottobre, ore 12.30
TORINO (3-5-2): Paleari; Tameze, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Asllani, Vlasic, Biraghi; Adams, Simeone.
Allenatore: Baroni.
GENOA (4-2-3-1): Leali; Norton-Cuffy, Vasquez, Ostigard, Martin; Frendrup, Masini; Ellertsson, Malinovskyi, Ekhator; Colombo.
Allenatore: Vieira.
HELLAS VERONA-CAGLIARI - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
HELLAS VERONA (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Valentini; Belghali, Serdar, Gagliardini, Akpa-Akpro, Frese; Giovane, Orban.
Allenatore: Zanetti.
CAGLIARI (4-3-1-2): Caprile; Zappa, Ze Pedro, Luperto, Obert; Palestra, Prati, Adopo; Folorunsho; Borrelli, Esposito.
Allenatore: Pisacane.
SASSUOLO-ROMA - Domenica 26 ottobre, ore 15.00
SASSUOLO (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Lauriente.
Allenatore: Grosso.
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, Ndicka; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Dybala; Dovbyk.
Allenatore: Gasperini.
FIORENTINA-BOLOGNA - Domenica 26 ottobre, ore 18.00
FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Marì, Ranieri; Dodo, Fagioli, Nicolussi Caviglia, Mandragora, Gosens; Gudmundsson, Kean.
Allenatore: Pioli.
BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Freuler; Orsolini, Bernardeschi, Cambiaghi; Castro.
Allenatore: Italiano.
LAZIO-JUVENTUS - Domenica 26 ottobre, ore 20.45
LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Dia, Zaccagni.
Allenatore: Sarri.
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Gatti, Rugani, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Vlahovic.
Allenatore: Tudor.
La classifica aggiornata di Serie A
Napoli 18 (8 partite giocate)
Milan 17 (8)
Roma 15 (7)
Inter 15 (8)
Bologna 13 (7)
Como 13 (8)
Juventus 12 (7)
Atalanta 12 (8)
Udinese 12 (8)
Cremonese 11 (8)
Sassuolo 10 (7)
Lazio 8 (7)
Cagliari 8 (7)
Torino 8 (7)
Parma 7 (8)
Lecce 6 (8)
Verona 4 (7)
Pisa 4 (8)
Fiorentina 3 (7)
Genoa 3 (7)
