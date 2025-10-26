Padova-Juve Stabia, le formazioni ufficiali: Buonaiuto e Burnete le novità in attacco
Per la sfida di questo pomeriggio contro la Juve Stabia il tecnico del Padova Matteo Andreoletti sceglie Buonaiuto, preferito a Lasagna, al fianco di Bortolussi in attacco con Capelli esterno mancino di centrocampo e Ghiglione confermato sulla corsia opposta. In mezzo conferma per il terzetto Varas-Fusi-Crisetig, così come in difesa vengono confermati Sgarbie e Faedo al fianco di Perrotta.
L’allenatore del campani Ignazio Abate invece punta sul tandem Burnete-Candellone in avanti con Piscopo e Carissoni confermati sulle corsie laterali al pari del trio Mostri-Leone-Correia in mezzo al campo. Una novità in difesa dove Ruggero sostituisce Varnier nel terzetto davanti a Confente.
Queste le formazioni ufficiali:
Padova (3-5-2): Fortin; Faedo, Perrotta, Sgarbi; Ghiglione, Varas, Fusi, Crisetig, Capelli; Bortolussi, Buonaiuto. A disposizione: Mouquet, Sorrentino, Barreca, Belli, Boi, Favale, Villa, Bacci, Di Maggio, Harder, Lasagna, Seghetti. Allenatore Andreoletti
Juve Stabia (3-5-2): Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Leone, Correia, Mosti, Piscopo; Burnete, Candellone. A disposizione: Boer, Signorini, Reale, Baldi, Mannini, Maistro, Zuccon, Cacciamani, De Pieri. Allenatore Abate