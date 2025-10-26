Serie C, ancora un passo falso per l’Audace: il Trapani vince e sorpassa i pugliesi
Il Trapani continua nella sua marcia verso i play off, nonostante il fardello degli otto punti di penalizzazione senza i quali i siciliani si troverebbero a ridosso del podio, e scavalca un Audace Cerignola in grande difficoltà. La sfida si decide tutta nel primo tempo con i granata che passano subito in vantaggio con Celeghin per poi raddoppiare al 23° con Fischnaller, per gli ospiti alla mezz’ora arriva il gol che riapre la gara a firma Vitale, ma la reazione si ferma lì e il risultato non cambia più.
Per il Trapani si tratta del ritorno al successo dopo il ko con l’Atalanta Under 23, mentre per l’Audace arriva una quarta sconfitta di fila che fa piombare i gialloblù in zona play out.
11ª GIORNATA – 24-25-26-27 Ottobre 2025
GIRONE A
Novara-Virtus Verona 1-1
20' De Marchi (V), 43' Khailoti (N)
Union Brescia-Albinoleffe 2-1
25' Sottini (A), 42' Cisco (B), 77' De Francesco (B)
Sabato 25 ottobre
Arzignano-Lumezzane 3-3
19' Chiarello (A), 41' Ndiaye (L), 45+1' Minesso (A), 55' Bernardi (A), 64' Caccavo (L), 83' Moscati (L)
Renate-Lecco 0-1
19' Sipos
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Pro Vercelli-Pergolettese
Ore 14.30 Trento-Vicenza
Ore 17.30 Giana Erminio-Alcione Milano
Ore 17.30 Pro Patria-Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Inter U23-Cittadella
Ore 20.30 Dolomiti Bellunesi-Triestina
Classifica: Vicenza 28, Union Brescia 24*, Lecco 24*, Inter U23 19, Alcione Milano 17, Renate 13*, Pro Vercelli 13, AlbinoLeffe 12*, Pergolettese 12, Trento 12, Cittadella 12, Giana Erminio 11, Virtus Verona 11*, Novara 11*, Dolomiti Bellunesi 10, Arzignano Valchiampo 10*, Ospitaletto 9, Lumezzane 8*, Pro Patria 7, Triestina -10
N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti
*una gara in più
GIRONE B
Guidonia Montecelio-Torres 0-0
Juventus Next Gen-Pontedera 0-1
38' Migliardi
Ternana-Arezzo 1-1
37' Dubickas (T), 70' Cianci (A)
Sabato 25 ottobre
Campobasso-Rimini 1-1
32' Leoncini (R), 62' Cristallo (C)
Carpi-Gubbio 0-3
6' Carraro, 14' La Mantia, 67' Djankpata
Forlì-Pineto 1-1
13’ Bruzzaniti (P), 91’ Giovannini (F)
Domenica 26 ottobre
Ore 14.30 Ascoli-Sambenedettese
Ore 14.30 Bra-Vis Pesaro
Ore 17.30 Pianese-Ravenna
Lunedì 27 ottobre
Ore 20.30 Perugia-Livorno
Classifica: Arezzo 28*, Ascoli 24, Ravenna 24, Ternana 18*, Guidonia Montecelio 17*, Forlì 17*, Campobasso 16*, Gubbio 16*, Carpi 15*, Pineto 15*, Sambenedettese 14, Juventus Next Gen 14*, Pianese 13, Vis Pesaro 12, Pontedera 11*, Livorno 10, Torres 7*, Bra 6, Perugia 3, Rimini -1*.
N.B: Rimini penalizzato di 12 punti
*una gara in più
GIRONE C
Foggia-Team Altamura 0-1
58' Curcio
Atalanta U23-Picerno 6-2
11' e 77' Misitano (A), 18' Manzoni (A), 19' Santaniello (P), 27' Veltri (P), 54' e 62' Vavassori (A). 90+1' Riccio (A)
Cavese-Crotone 1-0
3' Munari
Sabato 25 ottobre
Siracusa-Casarano 4-1
20' Chiricò (C), 45+2' Molina (S), 60' Di Paolo (S), 66' Frisenna (S), 86' Guadagni (S)
Domenica 26 ottobre
Trapani Audace Cerignola 2-1
8’ Celeghin (T), 23’ Fishnaller (T), 32’ Vitale (A)
Ore 14.30 Catania-Benevento
Ore 14.30 Cosenza-Potenza
Ore 17.30 Monopoli-Giugliano
Ore 17.30 Sorrento-Latina
Ore 20.30 Salernitana-Casertana
Classifica: Benevento 22, Salernitana 22, Catania 21, Casarano 18*, Casertana 17, Crotone 17*, Cosenza 16, Monopoli 15, Team Altamura 14*, Atalanta U23 14*, Potenza 13, Latina 12, Sorrento 11, Cavese 11*, Trapani 11*, Audace Cerignola 10*, Foggia 10*, Giugliano 9, Picerno 9*, Siracusa 6*
N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti
*una gara in più