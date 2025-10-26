Venezia, Doumbia: "Poco cinici sotto porta. Contento per il gol, dispiaciuto per il risultato"

Dopo il match perso contro la Carrarese, il centrocampista del Venezia Issa Doumbia ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: "Sono dispiaciuto per il risultato, la Carrarese è stata più brava di noi a concretizzare le occasioni che ha avuto. Dobbiamo prendere questa partita come una lezione importante, abbiamo avuto tante occasioni per chiudere la gara ma non siamo stati cinici sotto porta. Dobbiamo ora continuare a lavorare in allenamento per uscire da pomeriggi come questo ancora più forti. Sono contento per il gol, ma avrei preferito tornare a casa con i tre punti".

9ª GIORNATA

Modena - Empoli 2-1

22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli

Avellino – Spezia 0-4

63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo

Monza – Reggiana 3-1

2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)

Sampdoria – Frosinone 1-1

38' Zilli (F), 69' Coda (S)

Südtirol - Cesena 0-1

31' Shpendi

Virtus Entella – Pescara 1-1

73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)

Sabato 25 Ottobre 2025

Carrarese – Venezia 3-2

13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)

Catanzaro-Palermo 1-0

45’+2’ Cisse

Domenica 26 Ottobre 2025

Ore 15.00 Padova – Juve Stabia

Ore 17.15 Bari – Mantova

CLASSIFICA

Modena 21*

Monza 17*

Cesena 17*

Palermo 16*

Frosinone 15*

Carrarese 14*

Venezia 13*

Juve Stabia 13

Reggiana 12*

Avellino 12*

Padova 11

Südtirol 10*

Virtus Entella 10*

Empoli 10*

Catanzaro 9*

Pescara 7*

Spezia 6*

Sampdoria 6*

Bari 6

Mantova 5

*una gara in più