Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco

Le ultime dai campi e le probabili formazioni di Torino-Genoa (Domenica 26 ottobre, ore 12.30, arbitra Bonacina, diretta tv su DAZN):

Come arriva il Torino

In casa Torino ci sono diversi acciaccati: per il Genoa c’è Nkounkou che ha già dato forfait e verrà sostituito da Biraghi, in porta Israel spera di recuperare e sulla destra Lazaro scalpita per prendere il posto dell’acciaccato Pedersen. Baroni, però, sembra orientato a confermare il 3-5-2 che bene ha fatto contro il Napoli, quindi con il terzetto arretrato Tameze-Maripan-Coco e il tandem Simeone-Adams in attacco. Anche a centrocampo non sono previste grandi rotazioni: Asllani farà il regista, Casadei e capitan Vlasic giocheranno nel ruolo di mezzala. (da Torino, Emanuela Pastorella)

Come arriva il Genoa

Patrick Vieira insegue gol e vittorie e per farlo si affida alle due punte. Di partenza potrebbe essere sempre un 4-2-3-1 ma in fase di possesso l’esterno sinistro, che potrebbe essere uno fra Vitinha ed Ekhator, potrebbe accentrarsi al fianco del centravanti, ruolo ricoperto da uno fra Colombo ed Ekuban. A destra potrebbe traslare Ellertsson con Malinovskyi che dovrebbe completare la batteria dei tre di trequarti. In mediana nessuna novità con Frendrup e Masini mentre in difesa davanti a Leali dovrebbe giocatore il quartetto formato da Norton-Cuffy, Ostigard, Vasquez e Martin. (da Genova, Andrea Piras)