Salernitana, Raffaele: "Non vediamo l’ora di scendere in campo. Grandissime motivazioni"

E' la sera del derby all'Arechi. Alle 20.30 la Salernitana scenderà in campo all'Arechi contro la Casertana per andare alla ricerca dei tre punti. Il tecnico dei granata Giuseppe Raffaele ha commentato in conferenza stampa: "Non vediamo l’ora di scendere in campo - ha esordito ai media come riportano i colleghi di TuttoSalernitana.com -. Negli occhi dei ragazzi ho visto tanta voglia e questo è fondamentale. Abbiamo grandissime motivazioni per continuare il nostro cammino.

In settimana il gruppo ha lavorato con l’obiettivo di andare in campo domani con qualità di gioco e - ha proseguito - mettendo tanta concentrazione. Inoltre, sarà bello ed importante riabbracciare i nostri tifosi, che non smettono mai di sostenerci e darci forza. Parlando dell'avversario, ovvero i rossoblù, Raffaele ha dichiarato: "È in piena zona playoff e non è cliente facile, ha giocatori forti per la categoria e verrà a fare una partita al massimo delle proprie potenzialità.

Siamo pronti a battagliare - ha concluso l'allenatore granata - sappiamo che ogni partita di questo campionato nasconde insidie e può sorriderti solo se dai tutto ciò che hai. Stiamo recuperando pian piano anche alcuni giocatori. Ho tutta la giornata anche di domani davanti prima di scegliere l’undici di partenza".