Serie A, la classifica aggiornata: l'Atalanta aggancia la Juve, Cremonese un punto sotto
Vardy chiama, Brescianini risponde: la Cremonese sfiora la vittoria, ma l'Atalanta alla fine strappa un punto e aggancia la Juventus in classifica. Un solo punto di distanza divide invece in classifica le due avversarie odierne allo Stadio Giovanni Zini. Di seguito la graduatoria aggiornata di Serie A:
Napoli 18 (8 partite giocate)
Milan 17 (8)
Roma 15 (7)
Inter 15 (8)
Bologna 13 (7)
Como 13 (8)
Juventus 12 (7)
Atalanta 12 (8)
Udinese 12 (8)
Cremonese 11 (8)
Sassuolo 10 (7)
Lazio 8 (7)
Cagliari 8 (7)
Torino 8 (7)
Parma 7 (8)
Lecce 6 (8)
Verona 4 (7)
Pisa 4 (8)
Fiorentina 3 (7)
Genoa 3 (7)
Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
