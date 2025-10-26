Union Brescia, Diana: "Non è stata la nostra miglior partita. Coppa Italia? Non la snobberò"

Dopo il successo contro l'AlbinoLeffe, il tecnico dell'Union Brescia Aimo Diana ha commentato in conferenza: "L’AlbinoLeffe non meritava di perdere nemmeno con Lecco e Vicenza. È vero, abbiamo faticato a trovare le solite trame di gioco - riportano i colleghi del Giornale di Brescia -, innegabilmente non è stata la nostra miglior partita. Ma se altre volte siamo stati sfortunati, oggi abbiamo recuperato qualcosa. L'AlbinoLeffe è la squadra che ci ha messo più in difficoltà fino a oggi.

Perché ci hanno messo molto sul rigore? A me hanno detto che rivedono tutta l’azione - ha proseguito il tecnico della formazione lombarda - verificando che non ci siano irregolarità prima dell’episodio per il quale si gioca la carta. Credo che la spiegazione sia questa. A me comunque è sembrato netto fin da subito".

Martedì si tornerà di nuovo in campo con la sfida di Coppa Italia contro il Carpi: "In passato ho un po’ snobbato questa competizione - ha concluso Aimo Diana - ma stavolta non voglio farlo. Brescia è una piazza che merita di vincere un trofeo. E poi ai ragazzi ho detto di immaginarsi di arrivare in semifinale e portare al Rigamonti dieci o quindicimila persone. Può essere un piccolo obiettivo".