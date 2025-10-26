Avellino, D'Agostino dopo lo 0-4 con lo Spezia: "Avanti tutti insieme ancora più forti di prima!"

L'amministratore unico dell'Avellino Giovanni D'Agostino ha ringraziato attraverso le sue pagine social i tifosi per i tanti auguri ricevuti, sottolineando comunque il momento di coesione nelle difficoltà della gente irpina: "Il regalo più bello che potessi ricevere è stato vedere e sentire la gente d’Irpinia stringersi intorno alla squadra dopo una bruttissima sconfitta in casa.

Ho compiuto gli anni, ma la maturità e l’attaccamento che questa piazza sta dimostrando sono qualcosa di piacevolmente disarmante. Ne sono orgoglioso: un esempio da seguire. Avanti, tutti insieme, ancora più forti di prima! Nessuno ha mai detto che sarebbe stato facile.

Forza Lupi, Forza Unione Sportiva Avellino!Grazie di cuore a tutti per gli auguri, anche il pensiero più semplice è arrivato dritto al cuore. Vi sono grato per tutto questo affetto e spero davvero di meritarlo".