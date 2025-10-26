Basaksehir, Shomurodov spacca in Turchia: 8 gol in 11 gare. La Roma osserva interessata
Eldor Shomurodov ha iniziato alla grande in Super Lig. L'attaccante macedone, arrivato al Basaksehir in estate e in prestito dalla Roma, sta letteralmente travolgendo il campionato turco. Anche oggi, nel match in trasferta contro l'Antalyaspor ha messo a segno una doppietta (un gol per tempo) che ha contribuito al trionfo per 4-0 della sua squadra.
La superiorità numerica, raggiunta dal minuto 43 per la doppia ammonizione ed espulsione di Sinik, ha facilitato il compito al macedone e i suoi compagni, che nel frattempo ritrovano la vittoria e i tre punti utili per portarsi ad una lunghezza dalla metà della classifica. Nel frattempo Shomurodov fa faville e con questa doppia firma in giornata raggiunge quota 8 gol in 11 apparizioni in Super Lig. E pensare che la scorsa annata con la maglia della Roma indosso trovò appena 4 reti in 27 presenze in Serie A.
La stagione 2025/26 è appena iniziata, tutto è possibile, ma viene da pensare che il club turco possa effettivamente procedere con il riscatto di Shomurodov. E l'obbligo scatterebbe in automatico in caso di salvezza per 2,8 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Tutto a favore dei giallorossi.
I risultati
Karagumruk - Kayserispor 2-2
Kocaelispor - Alanyaspor 2-0
Trabzonspor - Eyspor 2-0
Le partite di oggi
Antalyaspor - Basaksehir 0-4
Galatasaray - Göztepe
Genclerbiligi - Konyaspor
Kasimpasa - Besiktas
Le partite di domani
Gaziantep - Fenerbahce
Samsunspor - Rizespor
CLASSSIFICA
1. Galatasaray 25 punti
2. Tarbzonspor 23
3. Fenerbahce 19*
4. Gaziantep 17*
5. Goztepe 16*
6. Besiktas 16*
7. Samsunspor 16*
8. Alanyaspor 13
9. Konyaspor 11*
10. Kocaelispor 11
11. Basaksehir 10
12. Atnalyaspor 10
13. Rizespor 9*
14. Kasimpasa 9*
15. Genclerbiligi 8*
16. Eyspor 8
17. Kayserispor 6
18. Karagymruk 4
*una gara in meno