Basaksehir, Shomurodov spacca in Turchia: 8 gol in 11 gare. La Roma osserva interessata

Eldor Shomurodov ha iniziato alla grande in Super Lig. L'attaccante macedone, arrivato al Basaksehir in estate e in prestito dalla Roma, sta letteralmente travolgendo il campionato turco. Anche oggi, nel match in trasferta contro l'Antalyaspor ha messo a segno una doppietta (un gol per tempo) che ha contribuito al trionfo per 4-0 della sua squadra.

La superiorità numerica, raggiunta dal minuto 43 per la doppia ammonizione ed espulsione di Sinik, ha facilitato il compito al macedone e i suoi compagni, che nel frattempo ritrovano la vittoria e i tre punti utili per portarsi ad una lunghezza dalla metà della classifica. Nel frattempo Shomurodov fa faville e con questa doppia firma in giornata raggiunge quota 8 gol in 11 apparizioni in Super Lig. E pensare che la scorsa annata con la maglia della Roma indosso trovò appena 4 reti in 27 presenze in Serie A.

La stagione 2025/26 è appena iniziata, tutto è possibile, ma viene da pensare che il club turco possa effettivamente procedere con il riscatto di Shomurodov. E l'obbligo scatterebbe in automatico in caso di salvezza per 2,8 milioni più il 10% sulla futura rivendita. Tutto a favore dei giallorossi.

I risultati

Karagumruk - Kayserispor 2-2

Kocaelispor - Alanyaspor 2-0

Trabzonspor - Eyspor 2-0

Le partite di oggi

Antalyaspor - Basaksehir 0-4

Galatasaray - Göztepe

Genclerbiligi - Konyaspor

Kasimpasa - Besiktas

Le partite di domani

Gaziantep - Fenerbahce

Samsunspor - Rizespor

CLASSSIFICA

1. Galatasaray 25 punti

2. Tarbzonspor 23

3. Fenerbahce 19*

4. Gaziantep 17*

5. Goztepe 16*

6. Besiktas 16*

7. Samsunspor 16*

8. Alanyaspor 13

9. Konyaspor 11*

10. Kocaelispor 11

11. Basaksehir 10

12. Atnalyaspor 10

13. Rizespor 9*

14. Kasimpasa 9*

15. Genclerbiligi 8*

16. Eyspor 8

17. Kayserispor 6

18. Karagymruk 4

*una gara in meno