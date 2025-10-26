Ravenna-Rimini di Coppa Italia Serie C, c'è il divieto di trasferta per i tifosi biancorossi
Il derby fra Ravenna e Rimini, valido per la Coppa Italia Serie C, sarà senza i tifosi ospiti. Come comunica il club biancorosso in una nota è stato varato il divieto di vendita ai residenti della provincia di Rimini visto che la gara è considerata ad alto rischio dalle autorità competenti. Di seguito il comunicato dei biancorossi:
"In riferimento all’incontro Ravenna-Rimini, valido per la Coppa Italia di Serie C e in programma mercoledì 29 ottobre 2025 allo stadio “B. Benelli” di Ravenna, si comunica che, come da decreto del Prefetto di Ravenna, è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi di ingresso ai residenti nella provincia di Rimini.
Il Rimini F.C. prende atto del provvedimento e invita i propri tifosi a non recarsi a Ravenna se sprovvisti di regolare titolo d’ingresso, al fine di garantire il rispetto delle disposizioni e la tutela della sicurezza collettiva.
Il Club confida, come sempre, nel senso di responsabilità e nel rispetto delle regole da parte dei propri sostenitori".
Questo invece il comunicato del club giallorosso:
"A seguito di provvedimento della Prefettura, è fatto divieto a tutti i residenti nella provincia di Rimini di acquistare biglietti per la partita in oggetto. Il settore Ospiti resterà pertanto chiuso
Eventuali tifosi riminesi non residenti in provincia sono invitati all’acquisto dei tagliandi esclusivamente nel settore Tribuna Laterale Dispari 1".