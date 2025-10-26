Roma per la prima volta in stagione senza Soulé: nessun problema fisico, normali rotazioni per Gasp
TUTTO mercato WEB
Nel momento dell'uscita delle formazioni ufficiali, in casa Roma ha fatto subito notizia l'assenza nell'undici titolare di Matias Soulé, con Gasperini che ha scelto El Aynaoui e Bailey alle spalle di Paulo Dybala.
Da verifiche effettuate, dietro l'esclusione di Soulé non c'è nessun contrattempo fisico, con quella di Gasperini che è così una scelta puramente tecnica. L'argentino, ricordiamo, da inizio stagione era sempre stato titolare nelle 10 partite giocate dalla Roma fra campionato ed Europa League. Oggi la prima partita iniziata dalla panchina anche alla luce dell'intenso prossimo periodo, con una sfida ogni tre giorni fino alla sosta per le Nazionali.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Le più lette
2 Basta rigorini. Perché l’ordine del designatore è ignorato dagli arbitri? Napoli vittoria scacciacrisi ma non c’è un’ammazza torneo. Milan, non è una marcia da scudetto. Tudor e Pioli, alta tensione
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile