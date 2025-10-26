Ternana, Liverani non ha dubbi dopo l'1-1 contro l'Arezzo: "Un mese fa l’avremmo persa"

Dopo il match pareggiato contro l'Arezzo, il tecnico della Ternana Fabio Liverani ha commentato: "Come ne usciamo da questa gara? Con grande consapevolezza - riporta Ternananews.it -. Un mese fa l’avremmo persa. Non ci sono dubbi. L’Arezzo ha un attacco importante in campo e in panchina. E’ una squadra con valori importanti e che lavora da luglio.

Se tolgo l’amarezza dell’1-1 ai miei ragazzi posso fare solo i complimenti. Sono orgoglioso nel dire che la squadra cresce. Cresce nell’undici e nei cambi. E’ importante andare via deluso da un pareggio con la prima in classifica. La prestazione dice che ci possiamo avvicinare a quelli sopra.

Il gol dell'Arezzo? Guccione per loro è un accentratore del gioco, verticalizza bene. Garetto ha fatto una partita ottima perché Guccione, detta anche dal ragazzo, non gli era mai successo di giocare senza respirare. Evidente che fermando un pò lui i rifornimenti sugli esterni arrivavano con un pizzico di ritardo. Sono molto contento e soddisfatto. Sul calcio d’angolo è tutto scritto. E’ arrivata una palla non così tanto cattiva. E’ un rimpallo che rimane lì. E’ un dispiacere. Non mi sento di condannare come si sono mossi. La palla è rimasta lì. E’ stato più bravo e fortunato lui".