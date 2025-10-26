Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"
“È stata una partita difficile, loro ci aspettavano bassi”, il centrocampista del Palermo Antonio Palumbo nel post gara della sfida contro il Catanzaro parla così del pareggio contro i giallorossi: “Dovevamo stare più tranquilli, ma abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. - prosegue il calciatore come riporta Tuttopalermo.net - Bisognava fare di più dall’inizio, mi metto io in primis a sapere che devo fare di più”.
“Contro il Monza sarà una partita importantissima, abbiamo fatto un bel percorso fino ad adesso. - prosegue Palumbo - Continuiamo a lavorare, come ho detto prima bisogna dare di più”.
9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16*
Frosinone 15*
Carrarese 14*
Venezia 13*
Juve Stabia 13
Reggiana 12*
Avellino 12*
Padova 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Catanzaro 9*
Pescara 7*
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Bari 6
Mantova 5
*una gara in più