Palermo, Palumbo: "Bisogna dare di più, io in primis. Monza? Sarà importantissima"

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:04Serie B
Tommaso Maschio

È stata una partita difficile, loro ci aspettavano bassi”, il centrocampista del Palermo Antonio Palumbo nel post gara della sfida contro il Catanzaro parla così del pareggio contro i giallorossi: “Dovevamo stare più tranquilli, ma abbiamo preso gol allo scadere del primo tempo. - prosegue il calciatore come riporta Tuttopalermo.net - Bisognava fare di più dall’inizio, mi metto io in primis a sapere che devo fare di più”.

Contro il Monza sarà una partita importantissima, abbiamo fatto un bel percorso fino ad adesso. - prosegue Palumbo - Continuiamo a lavorare, come ho detto prima bisogna dare di più”.

9ª GIORNATA
Modena - Empoli 2-1
22' Ceesay (E), 45+6' Gliozzi (M), 66' Tonoli
Avellino – Spezia 0-4
63' Aurelio, 83' Vlahovic, 86' Vignali, 90' Di Serieo
Monza – Reggiana 3-1
2' e 43' Mota (M), 13' Novakovich (R), 25' Izzo (M)
Sampdoria – Frosinone 1-1
38' Zilli (F), 69' Coda (S)
Südtirol - Cesena 0-1
31' Shpendi
Virtus Entella – Pescara 1-1
73' Di Nardo (P), 90+3' Tiritiello (VE)
Sabato 25 Ottobre 2025
Carrarese – Venezia 3-2
13’ Adorante (V), 41’ Zuelli (C), 63’ Doumbia (V), 84’ Rubino (C), 95’ Di Stefano (C)
Catanzaro-Palermo 1-0
45’+2’ Cisse
Domenica 26 Ottobre 2025
Ore 15.00 Padova – Juve Stabia
Ore 17.15 Bari – Mantova

CLASSIFICA
Modena 21*
Monza 17*
Cesena 17*
Palermo 16*
Frosinone 15*
Carrarese 14*
Venezia 13*
Juve Stabia 13
Reggiana 12*
Avellino 12*
Padova 11
Südtirol 10*
Virtus Entella 10*
Empoli 10*
Catanzaro 9*
Pescara 7*
Spezia 6*
Sampdoria 6*
Bari 6
Mantova 5

*una gara in più

