Atalanta, Zalewski: "Nessuno ti regala niente in Serie A. Col Milan daremo il massimo"

L'Atalanta fatica a trovare i tre punti. La Dea viene fermata da un'ottima Cremonese sull'1-1 allo "Zini" grazie alla rete di Brescianini che ha pareggiato il vantaggio iniziale grigiorosso di Vardy. Al termine della sfida, l'esterno nerazzurro Nicola Zalewski ha parlato ai canali ufficiali della società: "Quando le squadre giocano contro l'Atalanta cercano sempre di mettere in campo qualcosa in più. Noi siamo consapevoli di essere una grande squadra ma in questo momento non riusciamo a portare a casa i tre punti. Continuiamo a lavorare, martedì ci aspetta una bella partita contro il Milan e cercheremo di portarli a casa".

Cosa deve fare di più l'Atalanta per riuscire a vincere?

"In questo momento si esce da questo periodo un po' complicato solo lavorando e allenandoci bene come abbiamo fatto in questo momento. Poi sicuramente i risultati arriveranno".

E' un campionato equilibrato. Sei d'accordo?

"Sì. Un campionato molto equilibrato con le squadre di media classifica che hanno alzato il loro livello. Fatichi contro ogni avversaria e nessuno ti regala niente".

Martedì arriva il Milan.

"E' una bellissima partita. Troviamo davanti un avversario forte. Negli ultimi anni lo ha dimostrato e lo sta dimostrando anche quest'anno. Queste partite te le devi vivere e godere cercando di dare sempre il massimo".