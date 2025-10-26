Sarri sfida il passato in piena emergenza, Tudor sceglie Vlahovic: la vigilia di Lazio-Juve

Alla vigilia della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Juventus, Maurizio Sarri e Igor Tudor hanno presentato in conferenza stampa la gara valida per l’ottava giornata di Serie A, in programma domani alle 20:45. I biancocelesti arrivano in piena emergenza: fuori Tavares e Cancellieri oltre ai lungodegenti Castellanos, Rovella, Dele-Bashiru, Gigot e Pellegrini. Sarri confermerà il 4-3-3 con Marusic a sinistra e Isaksen di nuovo titolare nel tridente. La Vecchia Signora, invece, dovrebbe riproporre il 3-4-2-1 visto contro il Real Madrid, con Vlahovic favorito in attacco su Openda e David, e Yildiz insieme a Conceicao alle sue spalle.

Le parole di mister Sarri

Sarri ha aperto con il consueto realismo: "Mi aspetto una partita difficile, affrontiamo una squadra che tre giorni fa ha giocato alla pari col Real Madrid. Ci vorrà umiltà e sacrificio". Il tecnico biancoceleste, grande ex dell'incontro, ha poi aggiornato sulle condizioni dei suoi: "Tavares non si è allenato, speriamo di recuperarlo a breve. Pellegrini ha solo parzialmente lavorato col gruppo". E sugli infortuni ha chiarito: "Ci sono duemila fattori, ogni caso ha la sua storia". Infine sul rapporto con la società e con Lotito, per alcuni non idilliaco: "Con il direttore ho sempre avuto un buon rapporto, col presidente ho parlato ieri sera, tutto nella norma".

La risposta di Tudor

Dall’altra parte Tudor ha trasmesso fiducia e compattezza: "La squadra è motivata e vogliosa di fare una bella gara, sapendo la qualità della Lazio". Nessuna paura per il momento: "Da 0 a 10 la paura di essere esonerato è zero. Mi godo tutto anche nelle difficoltà". Sul paragone tra Yildiz e Del Piero: "I paragoni sono delicati, ma Kenan è un giocatore importantissimo". E sui leader della Juve di oggi: "Oggi è raro trovarli, ma Locatelli, Perin e Thuram stanno crescendo".