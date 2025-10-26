Sassuolo, Carnevali: "Thorstvedt? Siamo ai dettagli per il rinnovo"

Prima della gara al Mapei Stadium contro la Roma, ecco le dichiarazioni di Giovanni Carnevali ai microfoni di DAZN: "Abbiamo cambiato più di dieci giocatori, Matic è il fuoriclasse che ci sta dando contributo sia in campo, sia fuori dal campo. Un giocatore di assoluto livello"

Qual è l'obiettivo reale della squadra?

"Quest'anno è un campionato difficilissimo. L'obiettivo è la salvezza e sarà difficile da ottenere. Abbiamo però una buona squadra e penso avremo delle buone opportunità: dobbiamo ricordare che lo scorso anno eravamo in B e non dobbiamo guardare ora alla classifica".

A che punto siamo con il rinnovo di Thorstvedt?

"Stiamo parlando con i procuratori, con il ragazzo però ci lega un rapporto importante. Lui è sceso in B per farci tornare a giocare queste partite, entra nelle rotazioni a centrocampo, stiamo lavorando al rinnovo e tra pochi giorni penso avremo qualcosa di concreto"

Muhamerovic sta sorprendendo gli addetti ai lavori.

"Sappiamo di avere in casa un giocatore di prospettiva. Sono molto alterato perché non gioca oggi, visto l'infortunio avuto in Nazionale: per noi è una mancanza importante".