Atalanta, Juric: "Mai visto così tanti infortuni. Grande affetto da parte della piazza"

Atalanta, Juric: "Mai visto così tanti infortuni. Grande affetto da parte della piazza"
Oggi alle 13:48Serie A
di Filippo Davide Di Santo
fonte Inviato a Zingonia
13:10 Atalanta Como è una partita importante per la squadra nerazzurra per mantenere l'imbattibilità in campionato. Ivan Juric presenta così la gara valida per la sesta giornata del campionato di Serie A in programma domani sera alle 20:45. TUTTOmercatoWEB.com vi riporta la conferenza stampa dell’allenatore nerazzurro in diretta dal Centro Bortolotti di Zingonia. L’inizio della conferenza stampa sarà verso le 13:30.

13:30 comincia la conferenza stampa di Ivan Juric

Vista l'emergenza in difesa come si giocherà domani?
"Vediamo. Faremo le nostre valutazioni oggi anche su Hien".

Come mai questi tanti infortuni?
"Non mi è mai capitato nella mia carriera. Certe volte è veramente un caso o magari potrebbe essere causato da tutta una serie di cose. Zalewski e Scalvini sono stati quelli che mi hanno scombussolato un po' i piani. Cercheremo di andare avanti".

Soluzione difesa a 4?
"Si può essere una soluzione. Staremo a vedere: vediamo oggi e poi decideremo".

TMW - Quanto è stato bello quell'abbraccio alla Curva Pisani?
"Mi hanno sempre dimostrato grande affetto dal primo giorno e sono felice del loro attaccamento. Sono grato agli atalantini: contro il Brugge l'ambiente è stato bellissimo così come la partita. E' stato bello vedere la gioia di tutti i tifosi".

Che Como si aspetta?
"Sarà una partita sicuramente difficile. Il Como è una squadra tosta che gioca bene con Fabregas, ma noi possiamo rispondere alla grande".

Quanto è soddisfatto di questa partenza e della risposta della squadra?
"Molto considerando che tutti si sono fatti trovare pronti e hanno dato sempre il massimo. Sarebbe fantastico vincere sabato per completare questo primo cerchio nerazzurro".

Come stanno gli infortunati?
"Valuteremo giorno per giorno. Per Kolasinac si vedrà più avanti, verranno valutate anche le condizioni di Scamacca. Staremo a vedere".

Come sta gestendo gli infortuni considerando anche la sua calma nell'analizzare la situazione?
"In certe situazioni reagisco in un modo, poi vediamo tra qualche mese (risata ndr.)".

Sarà l'occasione di Obric?
"Ha bisogno di tempo: potrebbe entrare a gara in corso però vedremo. Bisogna essere sicuri prima di fare determinate scelte".

Ederson e Lookman giocheranno titolare?
"Dipenderà molto dalle loro condizioni. Contro il Brugge hanno giocato, e la strada è sicuramente quella giusta per poter ritrovare la miglior forma. Domani possono partire dall'inizio così come subentrare nella ripresa".

Che soluzioni ci saranno a centrocampo vista l'assenza di De Roon?
"Lì siamo abbastanza coperti. Sappiamo l'importanza di Marten, ma l'Atalanta ha dei centrocampisti che sicuramente possono dare una grande mano".

Cosa pensa di Bernasconi?
"È un ragazzo che fin dall'inizio si è sempre impegnato ed è cresciuto molto. E' giovane e può migliorare, ma la strada è quella giusta: ha grande talento e intensità".

Quante soddisfazioni ha portato la sua Atalanta martedì considerando la rimonta?
"Mi è piaciuta molto la concentrazione della squadra. L'Atalanta ha dimostrato di saper reagire dimostrandosi compatta facendo un secondo tempo di alti livelli, e sono contento della voglia che ha trasmesso la squadra. Dobbiamo continuare così".

Il gol di Pasalic è uno schema preparato?
"Sui calci piazzati abbiamo fatto poco (risata ndr.). Lì abbiamo fatto goal d'invenzione, ma volevamo fare goal: in tanti erano comunque al posto giusto per poter incidere".

Vedremo qualche sorpresa dalla panchina?
"Non è da escludere qualche riadattamento, Vedremo se riusciremo a recuperare Hien, ma in tal caso siamo comunque coperti".

Dove può arrivare Sulemana e come giudica questo primo bilancio atalantino?
"Sulemana è partito bene: sta migliorando sotto il profilo dello spirito come tanti giovani quest'anno. Staremo a vedere domani in campionato prima di dare un primo bilancio dopo sei giornate. In Champions League abbiamo avuto una buona reazione soprattutto dopo il PSG".

13:48 - Termina qui la conferenza stampa di Juric

