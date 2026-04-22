Il Monza punta alla Serie A e guarda ai possibili rinforzi: suggestione De Vrij per la difesa

Il Monza deve ancora conquistare la promozione in Serie A, ma pensa già al possibile futuro in massima serie con il direttore sportivo Nicolas Burdisso che è pronto a rinforzare una rosa che possa puntare a una salvezza senza troppi patemi con elementi d’esperienza che conoscano la categoria e possano alzare ulteriormente il livello di una rosa che ha già diversi elementi da massima serie.

Secondo quanto si legge su Forzamonza.it i brianzoli avrebbero messo nel mirino Stefan de Vrij, centrale olandese in scadenza di contratto con l’Inter che dunque potrebbe essere tesserato a parametro zero la prossima estate. È infatti difficile ipotizzare che il classe ‘92 possa continuare in nerazzurro dove in questa stagione è scivolato ai margini viste le appena 15 presenze, per meno di mille minuti in campo, collezionate.

La concorrenza per De Vrij non mancherà, soprattutto da parte di club esteri con i greci dell’Olympiacos in prima linea, e dunque bisognerà anche capire anche la volontà dell’olandese che dopo dodici anni in Italia (dal 2012 al 2018 alla Lazio e dal 2018 al 2026 all’Inter) potrebbe anche decidere di chiudere la sua parentesi nel nostro paese e cercare un ultimo contratto importante all’estero. Al momento comunque si tratta di una suggestione per il Monza che deve prima conquistare la promozione in Serie A prima di un eventuale approccio con il centrale difensivo.