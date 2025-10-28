TMW
Atalanta-Milan, presente il ct Gattuso. Alla New Balance Arena anche Pagliuca
Tante presenze illustri questa sera alla New Balance Arena per la partita tra Atalanta e Milan delle 20:45, valevole per la 9^ giornata di Serie A. Si segnala sugli spalti Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ma è presente anche Stephen Pagliuca, co-chairman americano della Dea.
