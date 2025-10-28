Lecce, Gaspar: "Camarda sta crescendo, ecco cosa gli ho detto dopo il rigore sbagliato"
TUTTO mercato WEB
Kialonda Gaspar, difensore del Lecce, ha parlato così ai microfoni di DAZN al termine della gara persa di misura contro il Napoli: "A Camarda ho detto che il calcio è così, se fai gol tutti dicono che sei il migliore. Se non lo fai possono dire che sei il peggiore, ma questo ti fa crescere. La vita è così, la cosa più importante è lavorare bene per cercare di crescere. Lui è un ragazzo che sta crescendo partita dopo partita e noi compagni dobbiamo dargli fiducia. Per me la cosa più importante è aiutare il compagno dentro e fuori dal campo".
Altre notizie Serie A
Roma, il rappresentante legale della Sud: "Anche gli ultimi sei tifosi sono in corso di liberazione"
Editoriale di Raimondo De Magistris Tudor esonerato ma il problema è ai vertici: per il terzo anno consecutivo la Juve cambia allenatore durante la stagione. Società senza visione: molti tifosi rimpiangono Andrea Agnelli
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Spalletti: "La Juve potrebbe essere la fortuna di chiunque". Nel pomeriggio l'incontro coi bianconeri
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile
L'Italia femminile U17 continua a volare al mondiale: 4-0 alla Nigeria, azzurrine ai quarti di finale
Cherubini: "Il Parma ritiene il calcio femminile prioritario. Ambrosi in azzurro è una spinta in più"