Tudor esonerato dalla Juventus, Fabregas che ci aveva 'discusso': "Mondo ingiusto"

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha parlato in conferenza stampa nelle scorse ore presentando la partita di domani contro l'Hellas Verona delle ore 18:30, valevole per la 9^ giornata della Serie A 2025/2026.

Tra le altre cose, Fabregas ha anche parlato dell'esonero di Igor Tudor da parte della Juventus, a stretto giro di posta rispetto al battibecco mediatico che avevano avuto i due allenatori a margine della vittoria per 2-0 del Como sui bianconeri: "Non mi piace parlare di Tudor, poi è un mondo ingiusto per tanti allenatori. Niko Kovac mi ha lasciato fuori dai convocati in una partita contro il Marsiglia e quasi piangevo, ma vedevo quanto per lui fosse difficile lasciarmi fuori. Mi ha detto: 'Spero che un giorno sarai allenatore per vedere quanto è difficile esserlo'".

Cosa era successo tra Fabregas e Tudor? Presentando la partita di Como, il croato ormai ex tecnico della Juve aveva così detto: "Il Como è una 'finta piccola', ha speso tanto e in maniera interessante, i calciatori li ha scelti tutti l'allenatore e questo è una cosa rara e bella". Non era mancata la risposta, anche piuttosto piccata, di Fabregas: "Tudor guida un grande club, con una storia importante. Ha detto che mi prendo tutti i giocatori, ma forse non gli hanno spiegato bene le cose. Lui è un grande allenatore e lavora con grandi calciatori. Tudor deve sempre vincere con la Juventus, noi abbiamo un’altra realtà".

