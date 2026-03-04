Atalanta, Musah: "Ho aspettato tutta la stagione per queste occasioni"
22.52 - Finisce 2-2 l'andata della semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. Tra pochi minuti il calciatore nerazzurro Yunus Musah interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB
23.34 - È iniziata la conferenza stampa di Yunus Musah.
Quanto è stato importante per voi giocare in tre competizioni?
"È bellissimo giocare in tre competizioni, affrontiamo ogni partita con entusiasmo e adesso abbiamo una grande opportunità al ritorno a Bergamo con i nostri tifosi".
Quanta fiducia ti danno questi due gol?
"Ho aspettato tutta la stagione per avere queste occasioni, voglio dimostrare di essere un giocatore importante per questa squadra".
23.36 - È terminata la conferenza stampa di Yunus Musah.