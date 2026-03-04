Viviano: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Palladino coraggioso, Atalanta compatta"

La Lazio deve accontentarsi di un 2-2 nella semifinale d'andata della Coppa Italia 2025/26, vedendosi due volte rimontata dall'Atalanta dopo essere passata avanti.

L'ex portiere Emiliano Viviano, presente negli studi di Sport Mediaset, ha così analizzato i 90 minuti dell'Olimpico di questa sera tra Lazio e Atalanta: "I tifosi della Lazio si sarebbero divertiti. Con 4 gol, rispetto a ieri sera si è vista una partita viva. Con qualche errore, ma la Lazio ha fatto una partita seria e determinata, anche se l'ambiente non aiutava. E per il ritorno è tutto aperto".

Prosegue quindi Viviano, parlando del lavoro di Raffaele Palladino da allenatore dell'Atalanta: "Dopo i dieci anni di Gasperini e le difficoltà con Juric ha ricompattato l'ambiente e creato nuove soluzioni con i calciatori. Durante le partite ha coraggio e si vede".