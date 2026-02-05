Live TMW Atalanta, Palladino: "Dedico la vittoria ai tifosi. Vogliamo la Coppa Italia"

23:03 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Juve nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:39 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Che risposta ha avuto dalla squadra?

"Oggi bisogna solo che fare i complimenti ai ragazzi che hanno affrontato una grande squadra con un grande allenatore come Spalletti. La nostra è stata una partita tanto perfetta quanto coraggiosa. I tre dietro hanno fatto un grande lavoro così come in tutti i ruoli: siamo stati cinici. Bravi tutti, anche ai subentrati. Dedichiamo la vittoria ai nostri tifosi".

Giusto dire che sia una delle vittorie più belle a patto di essere continui?

"Ho chiesto alla squadra di essere continua: tutte le partite sono difficili dove non dobbiamo abbassare la guardia. Appena pensiamo che sia facile cominciamo ad entrare in difficoltà. L'Atalanta deve essere capace di capire la partita: siamo migliorati molto".

TMW - Lei è cresciuto con la mentalità Juve: quanto la sta riscontrando nell'Atalanta?

"Sentivo molto in particolare la gara contro la Juve visto che ci sono cresciuto: per vincere serve una mentalità vincente. L'Atalanta sta dimostrando ambizione e ovviamente competitività: la società vuole arrivare fino in fondo e proveremo a vincere la Coppa Italia".

Giusto dire che serve continuità?

"Sono io il primo responsabile e questi alti e bassi non devono più accadere. Queste soddisfazioni sono belle dove abbiamo giocato bene. Tuttavia servirà dare continuità al lavoro che stiamo facendo".

Quanto sono stati fondamentali i cambi?

"Determinanti così come tutta la squadra. Ho voluto che i ragazzi capissero la partita anche nelle difficoltà nonostante il 3-0 finale. L'Atalanta sta crescendo molto in queste settimane e sono contento di ciò".

Quanto aiuta essere completi?

"Ho dei ragazzi seri sia professionalmente che umanamente. Hien e Kolasinac non stanno giocando, ma sono un grande esempio in allenamento. Krstovic va a 2000 negli allenamenti. Noto un grande spirito di squadra , li ho tutti a disposizione e sono felice del mercato. Ora abbiamo un mese difficile ma siamo entusiasti".

23:49 - Termina la conferenza stampa di mister Palladino