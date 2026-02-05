Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 20:52Serie A
Marco Pieracci

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Italia 1 a pochi minuti dal match di Coppa Italia contro l'Atalanta: "Entrambe le squadre ci tengono tanto, com'è normale che sia. Siamo consapevoli delle difficoltà e dell'intensità che ci vorrà per tener testa all'Atalanta, soprattutto in casa, ma cercheremo di fare il massimo per vincere".

C'è rammarico per non aver aggiunto un attaccante alla rosa?
"No, penso che abbiamo scandagliato il mercato e cercato tante situazioni che potevano darci una mano per l'assenza di Dusan che comunque sta rientrando però in questo mese non ce l'avremo e c'è da capire come rientrerà dall'infortunio. La squadra sta migliorando, con dei giocatori che stanno prendendo fiducia. Siamo contenti del rientro di Gatti, ci aspettiamo che altri ci diano una mano in questo mese difficile ma eccitante. C'è bisogno di tutti, deve salire di livello anche chi finora ha performato bene".

Ti aspettavi questo inserimento di Spalletti nel mondo Juve?
"La speranza è che riuscisse a incidere da subito, solitamente un allenatore ci mette di più, ma è stato importante il periodo di Natale dove ha avuto più tempo per allenare la squadra e fargli fare il salto di qualità".

