Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"

L’attaccante del Vicenza Nicola Rauti ha parlato nel corso della trasmissione ‘È solo calcio’ in onda su TVA ha parlato della sua stagione e del futuro che vorrebbe ancora a tinte biancorosse: “Mi sento molto fortunato, già molti compagni erano qui lo scorso anno e il gruppo è ancora straordinario. In questa stagione ci aiutiamo tutti a vicenda sia nei momenti belli sia in quelli meno. Faccio fatica a trovare differenze fra i due gruppi - prosegue il calciatore come riporta Trivenetogoal.it - Se sono ancora qui è perché abbiamo fatto bene anche se poi c’è stata una ferita che ha segnato tutti”.

Il classe 2000 poi si sofferma sul suo rendimento, sette gol in 22 presenze, e su un’astinenza da gol che dura ormai da metà ottobre: “Pesa perché segnare conta molto per la fiducia, ma mi sento bene sia a livello fisico sia tecnico e sono convinto che possa arrivare in partite che conteranno di più. Sono convinto che è più importante dimostrare il mio livello e sono convinto che nelle ultime prestazioni l’ho fatto, con queste potrà arrivare anche il gol. - prosegue Rauti parlando del rapporto con Gallo – Sento la sua fiducia e sono convinto che sia contento di me, ma so che devo migliorare perché lui non regala nulla a nessuno”.

Infine spazio al futuro: “Sono qui in prestito, ma c’è il diritto di riscatto in caso di promozione in Serie B ed è una cosa che mi renderebbe molto felice. Ho tanto entusiasmo e vorrei liberarmi da ‘mamma Torino’ perché qui ho trovato tutte le condizioni per stare bene e mi auguro che possano continuare ad esserci”.