Live TMW Atalanta, Scalvini: "Bravi a capire la partita. Giochiamo da squadra"

Scalvini, calciatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro la Juventus nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del giocatore nerazzurro presso lo stadio di Bergamo.

Come si sente visto che sta facendo molto bene?

"Devo solo che ringraziare l'Atalanta per la fiducia e l'aiuto nel mio recupero. Mi sento molto bene fisicamente e sono contento degli ultimi risultati".

Volevi presidiare il dischetto vista anche la pioggia?

"Volevo battere io (risata ndr). Stavo presidiando l'area considerando anche il tempo, però Perin mi ha tranquillizzato dicendomi che loro non fanno queste cose".

Come si trova con Palladino considerando la fiducia?

"Abbiamo un gruppo unito dove c'è stata tanta coesione. Siamo dei ragazzi che ci troviamo molto bene così come con il mister, e per l'Atalanta è fondamentale".

Condivide il fatto che Spalletti abbia detto che serva ovviamente carattere come quello dell'Atalanta?

"La Juve è una squadra difficile da affrontare dove hanno tanti giocatori forti. L'Atalanta è stata brava a sfruttare ogni singola occasione e ad essere ovviamente compatta".

Quanta soddisfazione c'è nel non subire goal?

"Bisogna soffrire insieme come fa una grande squadra. Siamo molto contenti di ciò, ma quello che conta è la vittoria".

Quante consapevolezze ha questa Atalanta e quali invece deve ancora imparare?

"Bisogna sempre migliorare in tutto. Noi siamo diventati consapevoli, al di là del gioco, del fatto di reagire sempre nei momenti difficoltà".

Come ha vissuto il periodo dell'infortunio?

"E' stato difficile, ma sono maturato molto. I miei compagni mi hanno aiutato tanto, anche nel vedere il lato positivo delle cose nonostante le difficoltà".

Cosa è cambiato da Gasperini a Palladino?

"Sicuramente certe cose sono cambiate. Tuttavia dipende sempre da come si affronta la partita e riadattarci di conseguenza. Noi prepariamo in base all'avversario".

23:55 - Termina la conferenza stampa di Scalvini