Pugno duro del Viminale sui tifosi del Novara: trasferte vietate fino a fine stagione

Il Viminale ha deciso per il pugno duro nei confronti dei tifosi del Novara. Come si legge nell'edizione on line de La Stampa, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha infatti deciso di vietare le trasferte dei supporters piemontesi fino al termine della stagione dopo quanto accaduto in occasione del derby contro la Pro Vercelli con i disordini prima del fischio d'inizio della gara.

"Con un decreto è stata decisa «la chiusura dei settori ospiti degli impianti sportivi dove la società disputerà gli incontri in trasferta». Ma non solo: sempre sino al termine del campionato è stato stabilito il divieto di vendita di biglietti a persone residenti nella provincia di Novara. Un danno anche per il club e la squadra - in lotta per salvarsi - che dovrà fare a meno a lungo dei suoi sostenitori.

Un provvedimento punitivo è arrivato anche nei confronti dei sostenitori della Pro Vercelli: niente trasferta fino al 27 febbraio, e quindi stop per la partita di domenica a Lecco e per quel del 15 sul campo della Dolomiti Bellunesi".