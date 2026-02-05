Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi

Due esclusioni, di cui una eccellente, e un rientro in rosa. Secondo quanto riferito da Tuttomonza.it il club brianzolo nella giornata di oggi ha consegnato la nuova lista per la seconda parte della stagione dove figura il ritorno del difensore centrale Valentin Antov che era rientrato in estate dopo il prestito alla Cremonese.

Sono invece stati esclusi il centrocampista Nicolas Galazzi che nella prima parte di stagione era sceso in campo in 12 occasioni per un totale di 431 minuti in campo. L’ex Brescia, che era arrivato in estate, non veniva convocato da fine dicembre. Più rumore invece fa l’esclusione del centravanti Mirko Maric che in questa stagione ha giocato 13 gare, segnando anche una rete nell’1-1 col SudTirol. Il croato classe ‘95 è in scadenza di contratto a fine anno e dunque conclude la sua esperienza in biancorosso con quattro gol in 57 presenze.

Da capire se per lui si apriranno le porte di un trasferimento all’estero in uno di quei paesi dove il calciomercato è ancora aperto.