Palladino re dei cambi con l'Atalanta: 2 gol e 2 assist dei subentrati contro la Juventus

L'Atalanta si è difesa con le unghie e con i denti, ha tenuto duro e poi ha chiuso la partita nel finale grazie ai cambi. Nel 3-0 che la Dea ha rifilato alla Juventus c'è anche la firma di Raffaele Palladino, che ha gestito nel migliore dei modi gli ultimi minuti del match. Il tecnico nerazzurro infatti ha fatto subentrare al 71' Bellanova e Sulemana, che hanno confezionato il 2-0, al 76' Krstovic, autore dell'assist per il 3-0, e all'83' Pasalic, che ha messo il timbro sulla partita con la rete che ha sancito l'accesso alle semifinali dei bergamaschi.

Mentre Spalletti non ha saputo ridare verve alla sua squadra, le sostituzioni hanno aiutato gli orobici a chiudere i conti. La lettura in questo senso da parte dell'allenatore napoletano è stata perfetta, con i cambi che sono stati fatti al momento giusto. D'altronde negli scontri diretti gli errori possono essere pochi e lui in questo è spesso un maestro.

Lo dice la sua storia, lo dice il suo passato e forse lo dirà anche il suo futuro, ma per quello c'è ancora tempo. Da quando siede sulla panchina dell'Atalanta ha battuto Chelsea, Roma e Juventus. Insomma, c'è anche chi fa peggio di lui.