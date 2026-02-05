Spalletti: "Se fai la conta delle occasioni il risultato è falsato. Il rigore dell'Atalanta c'era..."

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, commenta così ai microfoni di Italia 1 la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia persa 3-0 con l'Atalanta: "Loro sono stati più bravi di noi nei momenti determinanti, gli vanno fatti i complimenti perché è una squadra costruita bene che gioca un bel calcio. Ci sono momenti nei quali la partita scorre per fare le statistiche e altri dove diventa vera e vanno presce scelte importanti, che noi abbiamo preso tutte sbagliate mentre loro tutte giuste".

Quanto devono crescere le seconde linee?

"Per raggiungere un certo livello è sempre merito di tutto il gruppo, abbiamo qualche difetto come le hanno altre però siamo squadra e dobbiamo solo renderci conto di questi momenti e saperli riconoscere perché se si fa la conta delle situazioni il risultato è tutto falsato. Però hai perso 3-0, è un'analisi che si fa tra di noi con serenità, perché i ragazzi si sono impegnati e fatto una buona partita. Non mi è piaciuto alla fine quando siamo andati un po' a giro, senza andarsi a ritagliare uno spazio, abbiamo perso un po' di ordine e siamo stati disuniti".

Perché tutti questi errori?

"Perché manca un po' di riconoscere determinate situazioni, non si riesce ad avere quella lucidità e saper fare la scelta determinante".

Cosa pensa del rigore?

"E' rigore, perché la tocca con la mano. A me interessano altre cose, il mio è un lavoro differente. Vai a inciampare in queste situazioni che ti incasinano la partita, quello che diventa fondamentale è fargli riconoscere i loro reali comportamenti".