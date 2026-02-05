Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"

"In realtà abbiamo avuto tanti giocatori richiesti, ed è un merito di tutti: mio, di chi li ha scelti e della società". Il tecnico della Reggiana Davide Dionigi nel corso della conferenza stampa odierna si è soffermato anche sull'attaccante Cedric Gondo spesso criticato dai tifosi granata, ma molto richiesto sul mercato: "Negli ultimi anni non ricordo grandi cessioni a livello economico nella storia recente della Reggiana, quindi vuol dire che è stato fatto un lavoro di valorizzazione. Anche Marras ci è stato pagato".

Spazio poi proprio al centravanti ivoriano: "Gondo è un ragazzo su cui non si può dire nulla per impegno e dedizione. È molto sensibile e quando sente fiducia la ripaga con l’impegno. Sono contento che sia tornato al gol: non è stato un caso, era una situazione di gioco studiata, con una pressione alta sul portiere avversario. Cedric l’ha interpretata bene e sono felice per lui".