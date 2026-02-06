Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 febbraio

Alessio Del Lungo
Oggi alle 01:00Serie A
Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena, ecco le notizie più importanti

TOTTI TORNA ALLA ROMA? RANIERI: "I FRIEDKIN CI STANNO PENSANDO". L'ATALNTA HA RIFIUTATO UN'OFFERTA DEI GIALLOROSSI PER BERNASCONI. MILAN, OCCHI SU KOSTIC PER L'ESTATE. COMO, COLPO BARALLA PER IL FUTURO. SASSUOLO, CARNEVALI: "GROSSO DESTINATO A UN TOP CLUB". FIORENTINA E ARIS SALONICCO AL LAVORO PER KOUAME: PARTI VICINE. PARATICI: "AVREMO CURA DI DODO E FORTINI"

Incredibile, ma vero. Dopo tanto tempo Francesco Totti potrebbe tornare alla Roma da dirigente e a confermarlo è Claudio Ranieri, senior advisor del club e consulente personale della famiglia Friedkin: "La proprietà ci sta pensando. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma, perché lui è parte della Roma".

C'è un talento che sta crescendo nell'Atalanta ed è quello di Lorenzo Bernasconi. Secondo Tuttosport, la Roma ha presentato un'offerta da 15 milioni di euro alla Dea per l'esterno sinistro, che però è stata rifiutata dai nerazzurri.

Il Milan guarda al futuro e pensa ancora ad Andrej Kostic. Secondo La Gazzetta dello Sport, con i soldi incassati dalla cessione di Alex Jimenez, il club rossonero tenterà di arrivare al talento del Partizan Belgrado durante la prossima estate.

Nel corso della sua intervista a La Gazzetta dello Sport, Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, ha parlato benissimo del tecnico Fabio Grosso: "È destinato a finire in un top club. L'obiettivo è portare avanti la nostra filosofia. Cioè mantenere la categoria, crescere i giovani, venderli, rispettare la sostenibilità. Detto ciò, non ci poniamo limiti".

Il Como ha acquistato Alessio Baralla dall'Empoli in prestito con obbligo di riscatto. Il club lombardo lo ha comunicato sul proprio sito ufficiale, esprimendo tutta la sua soddisfazione per il trasferimento del classe 2008.

La Fiorentina continua a cercare una sistemazione per Christian Kouame. Secondo quanto raccolto da TMW, proseguono i contatti tra il club gigliato e l'Aris Salonicco, società che milita nella massima divisione del campionato greco. Le parti sono sempre più vicine ed è possibile che dunque l'affare possa concludersi positivamente, con il trasferimento del classe '97. Il ds Fabio Paratici invece ha parlato dei rinnovi di contratto di Dodo e Fortini: "Sono due giocatori importanti, uno perché giovane e uno perché affermato. Ne avremo cura".

GNABRY RINNOVA COL BAYERN FINO AL 2028. L'ATLETICO CI AVEVA PROVATO PER GABI VEIGA. BOEY SALUTA IL BAYERN E TORNA AL GALATASARAY. JAMES RODRIGUEZ RIPARTE DALLA MLS

Nuova grana interna per il Real Madrid. Nelle ultime ore di mercato era infatti emersa la notizia di un trasferimento ormai definito di Fran Garcia al Bournemouth; la destinazione Premier League avrebbe rappresentato per il terzino sinistro una preziosa occasione di rilancio. All’ultimo momento, però, la dirigenza ha bloccato l’operazione, facendo saltare l’accordo e costringendo il giocatore a restare nella capitale spagnola. Secondo quanto riportato da Cadena SER, la decisione non è stata affatto digerita dal diretto interessato. Fran García, 26 anni, sarebbe profondamente irritato per l’esito della vicenda. Fuori dai piani tecnici di Alvaro Arbeloa, il laterale contava proprio sulla cessione in Inghilterra per ritrovare continuità e spazio in campo. A Madrid, invece, è consapevole di essere relegato ai margini, alle spalle di Alvaro Carreras e anche di Eduardo Camavinga nelle gerarchie del ruolo.

Era uno dei nomi più importanti a scadenza, Serge Gnabry. Il tedesco si è ufficialmente legato al Bayern Monaco fino al 2028, lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. 30 anni, l'attaccante è arrivato al Bayern nel 2017 ma di fatto ha iniziato a vestire la maglia dei bavaresi l'anno seguente, dopo un prestito all'Hoffenheim. 311 le sue presenze e 100 reti fin qui segnate che fanno di lui uno dei giocatori più rappresentativi della squadra.

Tra le regine del calciomercato invernale europeo c'è sicuramente l'Atletico Madrid. I Colchoneros dopo aver ceduto diversi esuberi facenti parte della propria rosa - tra cui Giacomo Raspadori all'Atalanta - si sono rinforzati con gli arrivi di Ademola Lookman, Rodrigo Mendoza e Obed Vargas. Ma negli ultimi giorni di calciomercato, gli occhi del club si sarebbero posati anche sul Portogallo e in particolare sul Porto di Farioli. Come infatti riferito dal giornalista esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, i rojiblancos di Madrid hanno fatto un tentativo per il giovane talento spagnolo Gabri Veiga. Offerta che, tuttavia, è stata prontamente rispedita al mittente da parte dei Dragoes, che considerano il classe 2002 una pedina fondamentale per il proseguimento della propria stagione.

Adesso è arrivata l'ufficialità: è finita l'avventura di Sacha Boey al Bayern Monaco, che ha fatto ritorno al Galatasaray, la squadra che lo aveva lanciato nel grande calcio. A confermarlo sono stati i due club attraverso i rispettivi siti ufficiali.
Questa la nota dei turchi.
"È stato raggiunto un accordo con il calciatore professionista Sacha Boey e il suo club FC Bayern München AG in merito al trasferimento temporaneo del giocatore per il resto della stagione 2025-2026, con un'opzione di acquisto non obbligatoria soggetta a richiesta scritta da parte della nostra società. L'opzione di acquisto è soggetta alla richiesta scritta unilaterale della nostra azienda e senza tale richiesta non sorgerà alcun obbligo. Di conseguenza, verrà versata al club del giocatore una commissione di trasferimento temporanea di 500.000 EUR netti. Il giocatore riceverà uno stipendio netto garantito di 1.750.000 € per la stagione 2025-2026. Ciò viene rispettosamente annunciato al pubblico".

Dopo l'avventura ai messicani del Leon, James Rodriguez è pronto a ripartire dalla MLS e in particolare dai Minnesota United. Come riferisce l'esperto di calciomercato internazionale Fabrizio Romano, il colombiano ha raggiunto un accordo con il club statunitense ed è pronto ad unirsi come free agent.

