Paratici: "Sabatini uno dei miei maestri". Lui ringrazia: "Ma non deve ispirarsi a nessuno"

Fabio Paratici in conferenza stampa ha spiegato di ispirarsi a Walter Sabatini. L'ex dirigente di Roma, Lazio e Inter ha commentato le sue parole ai microfoni di Radio FirenzeViola, ringraziandolo: "Sono orgoglioso che mi abbia citato come uno dei suoi modelli nella conferenza stampa perché è un direttore agile, veloce, molto sensibile calcisticamente, conosce i calciatori, le società. La Fiorentina ha fatto una scelta molto importante con lui, si troveranno molto bene insieme, sono sicuro di questo".

Che cosa significa se un direttore come Fabio Paratici si ispira a lei?

"Sono contento che si sia espresso con questi termini però lui non si deve ispirare a nessuno, deve far la sua strada, è un manager esperto e importante, ha lavorato in tante squadre e la Fiorentina ha bisogno di questo. d una scelta bella e sarà produttiva perché Paratici conosce tutti i mercati internazionali. È stata un scelta bellissima e condivisibile, sarà un binomio vincente. La Fiorentina ha vinto lo scudetto italiano, lo ha fatto con prepotenza, me la ricordo molto bene la Fiorentina di quel tempo, la squadra ora dovrebbe riuscire a rimettersi in un percorso virtuoso e poter regalare soddisfazioni a una città che se lo merita".

Cosa ne pensa del mercato della Fiorentina?

"Sono acquisti mirati perché sono stati presi giocatori pronti ad affrontare questa responsabilità, pronti a vincere, è una scelta strategica e condivisibile, poi magari per il futuro il club farà altre scelte".