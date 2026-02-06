TMW
L'Atalanta batte la Juventus 3-0, Palladino concede un giorno di riposo ai suoi: ripresa sabato
La vittoria sulla Juventus in Coppa Italia regala un giorno di riposo ai giocatori dell’Atalanta. È questa infatti la decisione di Raffaele Palladino dopo il successo conquistato per 3-0 ai danni dei bianconeri.
Il tecnico ha infatti concesso un giorno libero ai giocatori della squadra orobica. Ripresa fissata sabato, in vista della prossima di campionato, in programma lunedì alle 18.30 alla New Balance Arena con la Cremonese.
