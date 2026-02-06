Già finita l'avventura di Jhon Arias al Wolverhampton: c'è l'accordo con il Palmeiras

E' già ai titoli di coda l'avventura di Jhon Arias con la maglia del Wolverhampton. L'attaccante colombiano dopo essersi distinto nell'ultimo Mondiale per Club con la maglia del Fluminense era stato acquistato dagli inglesi per una cifra superiore ai 20 milioni. Eppure le cose in Europa non sono andate come ci si aspettava e per questo il classe 1997 è pronto a ripartire dal Brasile.

Come riferisce Olé, Arias avrebbe già un accordo con il Palmeiras, che ha presentato un'offerta da 25 milioni negli uffici dei Wolves. Il calciatore avrebbe addirittura già firmato un pre-contratto, dando la certezza al tecnico Abel Ferreira che si unirà al club di San Paolo una volta superate le visite mediche.

Arias, 28 anni, ha giocato 26 partite in questa stagione, segnando due gol e fornendo un assist.