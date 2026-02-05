Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo

Alla fine, l’Atalanta manda nel dimenticatoio anche le recriminazioni della Juventus. È la formazione nerazzurra, allenata da Raffaele Palladino, a passare in semifinale di Coppa Italia: i bianconeri di Luciano Spalletti cadono a Bergamo, e anche in maniera piuttosto fragorosa, considerando il risultato finale di 3-0. Ora per la Dea ci sarà una tra Lazio e Bologna, chiamate a sfidarsi al Dall’Ara mercoledì prossimo.

Il risultato si può considerare bugiardo, ma solo fino a un certo punto, delle considerazioni e della partita che si è vista andare in scena alla New Balance Arena. Nel primo tempo è la Juve a macinare gioco e occasioni, sfiorando più volte il vantaggio, negato a Conceicao soltanto dalla traversa. Una leggerezza di Bremer - braccio largo su cross di Ederson - e il VAR portano Gianluca Scamacca sul dischetto del rigore per la rete dell’1-0. La formazione di Spalletti insegue il pareggio, ma è questo il parziale al rientro delle squadre negli spogliatoi.

La ripresa inizia seguendo lo stesso copione: difesa e contropiede per la Dea, mentre la Vecchia Signora si rende più pericolosa nel complesso. A tradire Spalletti sono gli errori di alcuni suoi big: Weston McKennie, già protagonista in negativo nel primo tempo, si divora un altro gol già fatto. Inizia la girandola dei cambi, ma è l’Atalanta a chiudere decisamente meglio: prima Sulemana infila Kalulu e Perin su cross di Bellanova, poi Pasalic chiude i giochi con un bel diagonale destro. Bergamo festeggia, Torino spiega.