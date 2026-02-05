Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia

L’arrivo in extremis del difensore Riccardo Lodovici cambia i piani della Ternana che ora si troverà a dover escludere ben tre giocatori dalla lista dei 23 Over per la seconda parete della stagione. Il primo nome, come riporta Ternananews.it, è piuttosto scontato e sarà quello di quel Federico Viviani che ormai da due anni è fuori dai piani della società e dei tecnici che si sono avvicendati in panchina.

Il secondo indiziato è invece l’esterno d’attacco Enrico Brignola che ha trovato pochissimo spazio, appena cinque presenze per un totale di 77 minuti in campo, con il tecnico Fabio Liverani che lo ha anche escluso dal doppio impegno in Coppa Italia Serie C. Un ulteriore segnale che l’attaccante è ai margini delle rotazioni rossoverdi.

Per quanto riguarda il terzo escluso invece dovrebbe essere il portiere Tommaso Vitali visto che il rientrante Alessandro Morlupo è destinato a diventare il secondo anche perché, essendo cresciuto nel club umbro, non occupa alcuno slot al pari del difensore Marco Pagliari. Una sua eventuale indisponibilità però costringerebbe la Ternana a presentarsi con un solo portiere, il titolare D’Alterio, visto che Vitali potrebbe rientrare in lista solo qualora si fermasse il numero 71. Una situazione che il club dovrà valutare attentamente.