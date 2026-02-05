Fantacalcio, l'analisi del nuovo acquisto del Napoli Allison Santos

NOME: Alisson Santos

NATO A: Itapetinga (Brasile), il 27/09/2002

RUOLO: centrocampista

SQUADRA: Napoli

Il Napoli piazza un colpo intrigante in prospettiva. Alisson Santos, esterno brasiliano classe 2002, arriva dallo Sporting Lisbona con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 14.5 milioni, per aggiungere qualità e alternative sulle fasce.

Il brasiliano è un esterno tecnico, rapido, fortissimo nell’uno contro uno, uno di quelli che può spaccare la partita con un’accelerazione o una giocata improvvisa. Ama partire largo e rientrare sul destro, cercando la giocata decisiva negli ultimi metri.

Nella prima parte di stagione con lo Sporting ha messo insieme 2 assist in 18 presenze in campionato, ma soprattutto ha lasciato il segno in Champions: 3 gol nei pochissimi minuti che gli sono stati concessi in campo internazionale, numeri pesanti che raccontano un giocatore che è stato capace di incidere anche in contesti importanti.

Nello scacchiere di Conte può occupare il ruolo di ala sinistra o destra nel tridente. Con un Vergara in crescita, un Elmas sempre affidabile, un Politano sulla via del rientro e il nuovo arrivato Giovane, le opzioni davanti sono tante e Alisson dovrà guadagnarsi minuti, ma il potenziale c’è.

Il consiglio al fantacalcio:

Scommessa da non pagare eccessivamente. Non partirà titolare, ma può guadagnarsi la titolarità e diventare un nome caldo nel girone di ritorno.