Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"

Il neo centrocampista dell’Avellino Andrea Le Borgne, arrivato dal Como in questo mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Per me è una nuova esperienza e non vedo l’ora di giocare, sono pronto a scendere in campo già domenica a Monza. La trattativa è stata lunga, mi voleva anche il Brest, ma ho scelto Avellino anche per la grande passione dei tifosi. Vengo da Marsiglia e mi piace questo tipo di calore, penso che sia il massimo per un calciatore giocare con questi tifosi, sentire un sostegno così caloroso e la pressione addosso. Qui posso crescere ed è fantastico”.

Il classe 2006 poi parla delle sue caratteristiche: “Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. Biancolini mi ha detto che mi vede nei primi due ruoli e vuole che aiuti la squadra a uscire con pochi tocchi veloci. Mi piace giocare la palla e e inserirmi nello spazio, ma anche essere aggressivo e rincorrere gli avversari. - prosegue il francese come riporta Tuttoavellino.com - A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo. Di certo sono qui per misurarmi con un campionato competitivo e continuare il percorso di crescita”.

Le Borgne poi si sofferma sul rapporto con quel Fabregas che lo ha allenato a Como: “Tatticamente è fortissimo, con lui sono cresciuto tanto e a 19 anni avere un allenatore come lui è il top. Sono orgoglioso e mi sento fortunato ad aver avuto la possibilità di allenarmi e imparare da lui. Ho parlato anche del mio futuro con Fabregas e di quale sarebbe stata la mossa giusta per questi mesi di prestito e mi ha consigliato Avellino dicendo che è il posto migliore che mi potesse capitare sia per il club sia per il campionato che andrò ad affrontare”.