Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"

Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, è stato intervistato da Italia 1 prima della sfida dei quarti di Coppa Italia contro la Juventus: "Il calcio non vive di storie, bisogna fare le cose bene per avere una squadra competitiva. Il mercato ci ha permesso di rinforzarci, anche facendo delle uscite. Abbiamo preso un giocatore che non pensavamo di poter prendere, siamo molto contenti che Raspadori abbia scelto il progetto Atalanta".

Ripartire dopo Gasperini non è stato facile?

"Questo è il nostro sedicesimo anno, fortunatamente abbiamo una buona memoria e ci ricordiamo tutto, sappiamo il percorso fatto e sappiamo che la nostra dimensione resta quella provinciale. Non era facile ripartire quest'anno dopo un periodo meraviglioso, ma vogliamo andare avanti a lavorare, senza avere rimpianti".