Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"

“Prima di Modena venivamo da due sconfitte, l’ultima anche piuttosto pesante, e per questo volevamo reagire subito e credo che in parte ci siamo riusciti. Abbiamo affrontato la sfida con l’atteggiamento giusto contro una squadra forte e costruita per vincere. Siamo contenti della risposta data e ora vogliamo alzare l’asticella già da sabato contro il Palermo”. Il centrocampista dell’Empoli Duccio Degli Innocenti parla così in un’intervista rilasciata a Radio Lady: “Sapevamo di affrontare una squadra fisica e abbiamo cercato di arginarla nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto dei passi avanti e c’è stata anche qualche occasione clamorosa per cambiare la gara”.

Spazio poi alle prossime gare che vedranno i toscani affrontare formazioni che puntano in alto: “Sono tutte partite fondamentali contro squadre che lottano per traguardi importanti, dobbiamo farci trovare pronti subito a partire da Palermo che al momento è la sfida più importante. Sarà una partita difficilissima contro una squadra costruita per arrivare nelle prime posizioni, con un ambiente caldo e uno stadio importante. Sono partite bellissime da giocare, non vediamo l’ora”.

Degli Innocenti parla poi del rapporto con il tecnico Dionisi: “È qui da qualche mese e stiamo imparando a conoscerlo sempre meglio, abbiamo avuto alti e bassi, ma cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede e ci stiamo trovando bene. - prosegue ancora il calciatore come riporta Empolichannel.it - Ruolo? Qui ho sempre giocato da play e quindi molti mi vedono in quel ruolo, ma negli ultimi anni ho quasi sempre fatto la mezzala e mi trovo a mio agio in quella posizione. Mi piace imparare e avere più soluzioni nel mio bagaglio, anche giocando a due in mezzo al campo. Oggi serve saper fare un po' di tutto in mezzo al campo”.

Infine uno sguardo agli obiettivi: “Ci diamo obiettivi a breve termine, partita dopo partita. La Serie B è un campionato troppo difficile per guardare troppo avanti. Pensiamo a fare bene ogni gara, a partire da Palermo, e poi i risultati arriveranno”.