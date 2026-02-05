Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"

Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"TUTTO mercato WEB
© foto di luca.bargellini
Tommaso Maschio
Oggi alle 21:51Serie B
Tommaso Maschio

“Prima di Modena venivamo da due sconfitte, l’ultima anche piuttosto pesante, e per questo volevamo reagire subito e credo che in parte ci siamo riusciti. Abbiamo affrontato la sfida con l’atteggiamento giusto contro una squadra forte e costruita per vincere. Siamo contenti della risposta data e ora vogliamo alzare l’asticella già da sabato contro il Palermo”. Il centrocampista dell’Empoli Duccio Degli Innocenti parla così in un’intervista rilasciata a Radio Lady: “Sapevamo di affrontare una squadra fisica e abbiamo cercato di arginarla nel miglior modo possibile. Abbiamo fatto dei passi avanti e c’è stata anche qualche occasione clamorosa per cambiare la gara”.

Spazio poi alle prossime gare che vedranno i toscani affrontare formazioni che puntano in alto: “Sono tutte partite fondamentali contro squadre che lottano per traguardi importanti, dobbiamo farci trovare pronti subito a partire da Palermo che al momento è la sfida più importante. Sarà una partita difficilissima contro una squadra costruita per arrivare nelle prime posizioni, con un ambiente caldo e uno stadio importante. Sono partite bellissime da giocare, non vediamo l’ora”.

Degli Innocenti parla poi del rapporto con il tecnico Dionisi: “È qui da qualche mese e stiamo imparando a conoscerlo sempre meglio, abbiamo avuto alti e bassi, ma cerchiamo sempre di fare quello che ci chiede e ci stiamo trovando bene. - prosegue ancora il calciatore come riporta Empolichannel.it - Ruolo? Qui ho sempre giocato da play e quindi molti mi vedono in quel ruolo, ma negli ultimi anni ho quasi sempre fatto la mezzala e mi trovo a mio agio in quella posizione. Mi piace imparare e avere più soluzioni nel mio bagaglio, anche giocando a due in mezzo al campo. Oggi serve saper fare un po' di tutto in mezzo al campo”.

Infine uno sguardo agli obiettivi: “Ci diamo obiettivi a breve termine, partita dopo partita. La Serie B è un campionato troppo difficile per guardare troppo avanti. Pensiamo a fare bene ogni gara, a partire da Palermo, e poi i risultati arriveranno”.

Articoli correlati
Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani Serie B, Empoli-Modena: sfida con vista playoff al Castellani
Empoli, Degli Innocenti in campo dopo 238 giorni: "Finalmente sono tornato a fare... Empoli, Degli Innocenti in campo dopo 238 giorni: "Finalmente sono tornato a fare quello che amo"
L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028 L'Empoli annuncia due rinnovi: Ignacchiti e Degli Innocenti firmano fino al 2028
Altre notizie Serie B
Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"... Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il... Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"... Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e... Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto... Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto importante"
Sampdoria, fiducia in Malanca: il giovane difensore firma il suo primo contratto... Sampdoria, fiducia in Malanca: il giovane difensore firma il suo primo contratto da 'Pro'
Cesena-Pescara, i convocati di Gorgone: slitta ancora la prima chiamata di Insigne... Cesena-Pescara, i convocati di Gorgone: slitta ancora la prima chiamata di Insigne
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
1 Quote vincente Champions League, le quote Coppa dei Campioni aggiornate
2 Torino, Baroni parla di Asllani: "Non ha mai sbagliato niente, abbiamo visto crescere Ilkhan"
3 Inter, Chivu annuncia: "Quando tornano Calhanoglu e Barella". E su Diouf: "Siamo felici"
4 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
5 Kante e Gnabry lasciano il club dei giocatori in scadenza. Chi è da tenere d'occhio?
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine top news n.1 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine top news n.2 Juventus, Chiellini: "Attaccante? Scandagliato il mercato, ora aspettiamo Vlahovic"
Immagine top news n.3 Atalanta, Percassi: "Non pensavamo di prendere Raspadori, felici che ci abbia scelto"
Immagine top news n.4 Lazio, si ferma anche Lazzari: salterà la sfida contro la Juventus. Dubbi su Romagnoli
Immagine top news n.5 Atalanta-Juventus, le formazioni ufficiali: niente turnover per Palladino e Spalletti. Yildiz in panchina
Immagine top news n.6 Roma, Ranieri: “Dybala e Pellegrini? Se si trova un accordo bene, altrimenti arrivederci”
Immagine top news n.7 Un Paratici migliore e coraggioso che per la salvezza della Fiorentina vuole disperazione
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Un allenatore scoperto 'per caso'. Come giocherà il Pisa di Hiljemark Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Corvino ha ragione: la sua strategia è l'unica per tenere il Lecce in Serie A
Immagine news podcast n.2 La difesa dell'Udinese che ha fermato Malen è un'altra lezione di Pozzo
Immagine news podcast n.3 Mateta come Boniface ma vi spieghiamo perché il Milan ha fatto bene
Immagine news podcast n.4 Il Como non mentiva: la Regina del mercato è spettatrice di lusso
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie A n.2 Lucchesi: "Non pensavo Paratici venisse alla Fiorentina. Totti alla Roma? Ha sangue giallorosso"
Immagine news Serie C n.3 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palladino, nuovo sgambetto al passato. Battuta la “sua” Juventus con il terzo club diverso
Immagine news Serie A n.2 Atalanta-Juventus 3-0, le pagelle: Scamacca non perdona, Bremer stecca. CDK anonimo
Immagine news Serie A n.3 Juventus, a breve la conferenza di mister Spalletti post Atalanta
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, a breve la conferenza di mister Raffaele Palladino post Juve
Immagine news Serie A n.5 Atalanta in semifinale di Coppa Italia! Travolta una Juve sciupona, 3-0 a Bergamo
Immagine news Serie A n.6 Atalanta-Juventus, Pasalic si unisce alla festa del gol: 3-0 a Bergamo
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Reggiana, Dionigi su Gondo: "Impegno e dedizione non mancano. Felice per il suo gol"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Degli Innocenti: "Vogliamo alzare l'asticella. Già dalla sfida contro il Palermo"
Immagine news Serie B n.3 Le Borgne: "Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo Rabiot"
Immagine news Serie B n.4 Bari, tegola Nikolaou in difesa: out per 15 giorni. Salterà tre sfide salvezza
Immagine news Serie B n.5 Monza, rientra in lista il difensore Antov. Due le esclusioni eccellenti: Maric e Galazzi
Immagine news Serie B n.6 Cesena, Agostini: "Corazza viene da un grandissimo campionato. Vrioni ha un vissuto importante"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana, Viviani e Brignola verso l'esclusione dalla lista. E anche Vitali rischia
Immagine news Serie C n.2 Picerno, il dg Greco non si nasconde: "Stiamo vivendo l'ennesimo campionato falsato"
Immagine news Serie C n.3 Rauti: "Vorrei liberarmi da 'mamma Torino'. Sarei felice se il Vicenza mi riscattasse"
Immagine news Serie C n.4 Picerno, Greco: "Lo dico da anni: un mercato così lungo a gennaio non serve"
Immagine news Serie C n.5 Guidonia, Lucchesi: "Mercato che ha solo puntellato la rosa. Fieri del lavoro di Ginestra"
Immagine news Serie C n.6 Atalanta U23 e Bergonzi avanti insieme: c'è l'accordo per il rinnovo fino al 2028
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Verona-Pisa, nerazzurri mai vincenti al "Bentegodi" in Serie A
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Atalanta Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Atalanta-Juventus, gara secca per un posto in semifinale
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Fiorentina, Orsi: "Ci sta mancando un po’ di fortuna, ma il campionato resta aperto"
Immagine news Calcio femminile n.2 Il saluto di Kramzar alla Roma: "Arrivata che ero una ragazzina. Resterai nel mio cuore"
Immagine news Calcio femminile n.3 Rosso fuoco con grafiche argentate ispirate a Oslo. Ecco il pallone della finale di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus, si riaprono le porte dell'Allianz per le Women: col Wolsfburg si giocherà lì
Immagine news Calcio femminile n.5 Le Azzurre e l'Olimpiade invernale: lo snowboard va per la maggiore, Caruso come Goggia
Immagine news Calcio femminile n.6 Fulmine a ciel sereno in casa Como Women: esonerato mister Sottili
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Un petardo che ci fa tornare agli anni del calcio italiano