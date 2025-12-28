Live TMW Atalanta, Palladino: "Peccato per la sconfitta. I dettagli fanno la differenza"

22:43 – Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha commentato così in conferenza stampa il match contro l'Inter nel post gara. Tuttomercatoweb vi riporta le parole del tecnico presso la New Balace Arena.

23:30 - Comincia la conferenza stampa di Palladino

Quanto pesa l'errore di Djimsiti?

"Purtroppo è difficile da accettare, l'ho abbracciato a fine partita: non mi sento di condannarlo per un semplice errore individuale. L'Atalanta oggi ha affrontato una grande squadra. Abbiamo preparato la gara in un modo diverso rispetto alle gare contro l'Inter degli altri anni. Dispiace, ma bisogna essere bravi a resettare e ripartire contro la Roma".

Era questo il piano gara?

"L'Inter è una squadra che ti mette in difficoltà perché hanno tanti giocatori di gamba. Nel primo tempo siamo stati un po' passivi: dovevamo gestire meglio la palla. Nel secondo tempo siamo migliorati, ma il goal subito è stato un rammarico perché è arrivato in un momento in cui la gara era equilibrata. Abbiamo messo dentro anche altri attaccanti per cercare di pareggiare. Errare è umano, devi accettare che vada così e poi si avanti cercando di crescere il prima possibile".

Che risposte ha ottenuto nel secondo tempo?

"Purtroppo abbiamo commesso degli errori tra il goal subito e il pareggio mancato. Vero che anche loro potevano raddoppiare, ma la partita è anche fatta di episodi. Dobbiamo andare avanti, anche perché veniamo da buoni risultati tra campionato e Champions League".

Cosa pensa di Musah?

"Mi piace molto come giocatore: capace di giocare sia a centrocampo che come esterno. Secondo me ha interpretato bene la gara".

TMW - Cosa ha imparato l'Atalanta da questa sconfitta?

"Purtroppo è stata una gara non senza qualche rammarico. I dettagli fanno sempre la differenza in una gara. Oggi impariamo questa lezione in maniera costruttiva e analizzeremo essa per migliorare".

Giusto dire che l'Atalanta debba tirare da fuori?

"Dovevamo migliorare sotto questo aspetto. Siamo stati un po' sterili, e purtroppo non siamo riusciti a colpire nella maniera migliore. Tuttavia sono contento della mentalità della squadra che ha provato con grande orgoglio a pareggiarla. Peccato perché volevamo regalare una vittoria a Pasalic".

Zappacosta come sta?

"Zappacosta aveva un fastidio a fine primo tempo al flessore. Abbiamo preferito cambiarlo per non rischiare: abbiamo già fuori Bellanova e non volevo rischiare un altro infortunio".

Quanto manca a Scalvini per recuperare a pieno la sua forma e Djimsiti poteva essere preservato?

"No, sono contento comunque di Djimsiti: purtroppo può capitare l'errore e in 300 partite Berat non ha sbagliato quasi mai. Scalvini era in ballottaggio, purtroppo oggi la partita non ha permesso di vederlo in campo, ma avrà la sua occasione".

23:36 - Termina la conferenza di Palladino