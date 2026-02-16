Simonelli all'esordio a 16 anni con l'AlbinoLeffe. Lopez: "Quando uno merita, gioca"

Sedici anni, 8 mesi e 22 giorni. Questa è l’età di debutto di Thomas Simonelli attaccante dell’AlbinoLeffe che ieri è sceso in campo da titolare contro l’Arzignano facendo segnare il record del più giovane esordiente in Serie C in questa stagione, battendo fra l’altro il compagno di squadra Michelangelo Duranti che lo scorso tre novembre contro l'Inter Under 23 aveva esordito a 16 anni, 11 mesi e 19 giorni.

“È stato un po’ un imprevisto quando il mister me l’ha detto. Ho provato quell’emozione di sapere che ero titolare. Ringrazio il mister per l’opportunità che mi ha dato, io ho cercato di dare il meglio di me. È stata un’esperienza unica: a 16 anni esordire tra i professionisti è il sogno di tutti”, ha spiegato Simonelli nel post della gara vinta per 2-0. Un traguardo importante per un giocatore arrivato nel vivaio da pulcino e che ha fatto tutta la trafila fino ad arrivare in prima squadra e convincere il mister di avere le qualità per giocare coi grandi nonostante la giovanissima età.

E proprio Giovanni Lopez ha spiegato il perché di questa scelta sottolineando come il ragazzo abbia meritato questa chance: “È stata una scelta mia. Quando ho necessità prendo ragazzi dalla Primavera e lui mi aveva già colpito un paio di mesi fa. Oggi avevo sette-otto giocatori fuori e ho deciso di farlo giocare. È un ragazzo che ho voluto io e si è comportato molto bene. Può fare ancora meglio, molto meglio. Quando un giocatore merita, gioca".