Cesena e il problema infortunati: Shpendi, Olivieri e Castrovilli out nell'arco di pochi giorni

Due sconfitte pesanti, contro Virtus Entella e Venezia, a cui si aggiunge la beffa di tre infortunati. L’ultima settimana del Cesena non è stata certamente quella che i romagnoli si aspettavano dopo il ritorno al successo contro il Pescara e se possibile è stata peggiorata dai problemi fisici che hanno colpito prima Cristian Shpendi e Marco Olivieri, entrambi sostituiti a inizio ripresa nella sfida contro i liguri, e di Gaetano Castrovilli che contro i Veneti è stato sostituito dopo appena 17 minuti in campo.

Gli esami a cui si sono sottoposti i due attaccanti hanno escluso lesioni con il tecnico Michele Mignani che non li ha portati in panchina per non correre rischi ed evitare complicazioni anche in ottica della sfida contro lo Spezia di sabato prossimo.

Per il centrocampista offensivo invece le condizioni verranno valutate nelle prossime ore dopo l’infortunio muscolare che lo ha obbligato a lasciare il campo dopo pochi minuti. Le prime sensazioni non sembrano essere buone, come per i due compagni, ma solo il referto medico potrà fugare ogni dubbio sull’entità dell’infortunio e sugli eventuali tempi di recupero dell’esperto trequartista.