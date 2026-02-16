Perisic-Cuadrado e Ndicka-Bisseck: quali sono i due episodi di cui ha parlato Marotta

Nel suo intervento a margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, ha ricordato due episodi arbitrali molto noti agli appassionati di calcio italiano. In entrambi i casi, peraltro, arrivò l’ammissione dell’errore da parte della classe arbitrale. Proprio come è successo in questo caso, con Rocchi che ha già definito “errata” l’espulsione di Kalulu decretata da La Penna nel derby d’Italia di sabato sera.

Il contatto Perisic-Cuadrado. Il primo episodio fa riferimento al campionato 2020-2021, peraltro vinto proprio dall’Inter con Conte in panchina. A maggio 2021, in un Allianz Stadium ancora mezzo vuoto per le restrizioni pandemiche, la partita era decisiva per la corsa Champions dei bianconeri, mentre la squadra nerazzurra aveva già conquistato la certezza aritmetica del tricolore. Verso fine partita, sul 2-2, succede questo: cross dalla destra, inserimento di Cuadrado e intervento in ritardo di Ivan Perisic. Calvarese inizialmente lascia correre, poi assegna calcio di rigore. In realtà, se un fallo c’è stato, l’ha commesso il colombiano. Qualche mese dopo, lo stesso arbitro confessa: "È stata una gara complicatissima, la più difficile della mia carriera. Avrei potuto gestirla meglio e me ne rammarico. Purtroppo Cuadrado è un giocatore complicatissimo da arbitrare, ci sono calciatori di difficilissima lettura e lui è uno di quelli". La Juve, in compenso, vola in Champions.

Più recente l’altro episodio citato da Marotta, che fa riferimento all’ultimo campionato. L’Inter di Simone Inzaghi corre punto a punto con il Napoli, ma è la gara con la Roma a far discutere: Evan Ndicka trattiene vistosamente Yann Bisseck. L’arbitro, Michael Fabbri, lascia proseguire, ritenendo il contatto reciproco e non meritevole di sanzione. Il VAR non interviene. Anche in questo caso l’AIA ha ammesso l’errore, per bocca di Gianluca Rocchi, intervenuto su Open VAR: “In campo la valutazione che fanno è quella di non dare rigore, ma in campo quando una cosa la vedi e la valuti male, rimane un errore. L’atteggiamento di Ndicka è di uno che si disinteressa completamente del pallone e per me quello è già punibile. La decisione finale viene un po' influenzata dalla poca sostanza della trattenuta, ma è sicuramente un rigore da concedere”. L’Inter, forse, avrebbe vinto lo scudetto senza quell’errore.