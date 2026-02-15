Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit

© foto di www.imagephotoagency.it
Tommaso Maschio
Oggi alle 18:41Calcio femminile
Tommaso Maschio

Dopo l'addio alla Juventus nelle scorse settimane la portiera francese Pauline Peyraud-Magnin vola negli Stati Uniti per unirsi alla neonata franchigia del Denver Summit. Lo comunica lo stesso club statunitense sui propri canali ufficiali:

Il Denver Summit FC ha annunciato oggi l'ingaggio della portiera Pauline Peyraud-Magnin, nazionale francese con esperienza nella UEFA Women's Champions League, in vista della stagione inaugurale del club. Peyraud-Magnin si unisce al Summit FC dopo una brillante carriera professionistica in Francia, Inghilterra, Italia e Spagna, portando esperienza e leadership di alto livello alla rosa del club.

"Entrare a far parte del Denver Summit FC in questo momento cruciale è una sfida entusiasmante", ha dichiarato Peyraud-Magnin. "L'ambizione e la visione di questo club mi coinvolgono davvero e non vedo l'ora di contribuire a costruire una cultura vincente qui a Denver. Non vedo l'ora di scendere in campo e di entrare in contatto con i nostri tifosi e la nostra comunità".

Nel corso della sua carriera, Peyraud-Magnin ha collezionato più di 100 presenze con la Juventus Women, contribuendo alla vittoria di numerosi titoli di Serie A, Coppe Italia e Supercoppe Italiane, tra cui una storica tripletta nella sua prima stagione. Ha collezionato oltre 20 clean sheet in Serie A, classificandosi costantemente tra i migliori portieri del campionato. Ha inoltre militato ai massimi livelli europei nella UEFA Women's Champions League con la Juventus e altri club di alto livello, tra cui OL Lyonnes, Arsenal e Atlético Madrid.

A livello internazionale, Peyraud-Magnin ha collezionato oltre 70 presenze con la nazionale francese, rappresentando il suo paese alla Coppa del Mondo femminile FIFA e al Campionato europeo femminile UEFA.

Peyraud‑Magnin ha firmato un accordo pluriennale fino alla stagione 2027, sottolineando l'impegno del Summit FC nel mettere insieme una rosa di talenti esperti e di livello mondiale mentre il club si prepara per la sua prima stagione nella NWSL.

"Pauline è un portiere di livello mondiale e un'esperta giocatrice a livello internazionale", ha dichiarato Curt Johnson, Direttore Generale del Denver Summit FC. "La sua leadership, la sua costanza e la sua competitività la rendono il complemento perfetto per una squadra che sta costruendo la propria identità partendo da zero. Siamo entusiasti di darle il benvenuto a Denver e siamo certi che giocherà un ruolo chiave per il nostro successo, dentro e fuori dal campo".

