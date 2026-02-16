Serie C, il Brescia non approfitta del ko del Vicenza. Vincono Ternana e Cittadella
Il Brescia non approfitta della prima sconfitta del Vicenza e cade sotto i colpo della Pergolettese nonostante fosse passato in vantaggio nei minuti iniziali. Restano così 16 le distanze della capolista. Sempre nel Girone A vince invece il Cittadella, 2-1 in casa contro il Renate grazie a una doppietta di Rabbi, mentre l’Ospitaletto ferma l’Inter Under 23 sul 2-2.
Nel Girone B tutto facile per la Ternana che sbanca il campo del Pineto con un netto 3-0, mentre il Campobasso si impone per 2-1 sul terreno della Vis Pesaro.
27ª GIORNATA – 14-15-16 FEBBRAIO 2026
GIRONE A
Triestina – Novara 0-1
70’ De Graca
Vicenza - Alcione Milano 0-1
90’+2’ Plescia
Dolomiti Bellunesi - Pro Vercelli 1-2
4’ Olonisakin (D), 58’ El Bouchataoui (P), 86’ Iotti (P)
Albinoleffe-Arzignano Valchiampo 2-0
45+3' Mandelli, 58' Parlati
Lumezzane-Giana Erminio 1-0
7' Caccavo
Trento-Pro Patria 2-0
75' Dalmonte, 80' Maffei
Lecco-Virtus Verona 2-2
21' Konate (L), 51' Metlika (L), 64' Zarpellon (VV), 92' Fanini (VV)
Cittadella – Renate 2-1
43’ e 62’ Rabbi (C), 45’+3’ De Zen (R)
Ospitaletto Franciacorta - Inter U23 2-2
13’ La Gumina (I), 29’ Messaggi (O), 54’ Kamate (I), 84’ Torri (O)(
Pergolettese - Union Brescia 2-1
14’ Crespi (B), 18’ e 45’+2’ Jaouhari (P)
Classifica: Vicenza 66, Union Brescia 50, Lecco 49, Trento 44, Alcione Milano 43, Renate 42, Cittadella 42, Inter U23 40, Pro Vercelli 38, Lumezzane 36, Giana Erminio 35, AlbinoLeffe 33, Novara 32, Arzignano Valchiampo 30, Ospitaletto 29, Dolomiti Bellunesi 29, Pergolettese 26, Virtus Verona 20, Pro Patria 16, Triestina 4
N.B. -
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE B
Bra – Ascoli 1-3
16’ Brambilla (B), 52’ Chakir (A), 55’ Galuppini (A), 82’ Gori (A)
Guidonia Montecelio – Forlì 2-2
7’ Macrì (F), 23’ Zuppel (G), 30’ Sannipoli (G), 49’ Palomba (F)
Livorno – Pianese 1-2
6’ Fabrizi (P), 34’ Bertini (P), 75’ Panaioli (L)
Ravenna - Juventus Next Gen 2-0
22’ Fischnaller, 35’ Bianconi
Sambenedettese – Torres 1-2
11’ Sorrentino (T), 57’ Eusepi (S), 67’ Zanandrea (T)
Perugia-Carpi 1-1
18' Riccardi (P), 76' Casarini (C)
Pontedera-Gubbio 1-1
3' Varone (G), 48' Faggi (P)
Pineto – Ternana 0-3
23’ Dubickas (T), 29’ Martella (T), 65’ Pettinari (T)
Vis Pesaro – Campobasso 1-2
8’ Machin (V), 48’ Salines (C), 89’ Gargiulo (C)
Riposa – Arezzo
Classifica: Arezzo 59, Ravenna 52*, Ascoli 50*, Juventus Next Gen 39*, Pianese 37*, Pineto 36, Ternana 36, Campobasso 36*, Gubbio 33, Vis Pesaro 31, Livorno 31*, Guidonia Montecelio 31, Forlì 30, Carpi 29*, Bra 25*, Sambenedettese 24*, Perugia 24*, Torres 23*, Pontedera 17.
N.B. - *una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva
GIRONE C
Benevento – Latina 1-1
10’ Parigi (L), 60’ Tumminello (B)
Casarano – Casertana 3-2
2’ Casarotto (CE), 7’ Grandolfo (CA), 68’ Celiento (CA), 72’ Llano Massa (CE), 90’ Logoluso (CA)
Cavese – Salernitana 1-1
34’ Lescano (S), 90’ Minaj (C)
Cosenza - Audace Cerignola 3-0
26’ Moretti, 87’ Garritano, 90’+8’ Achour
Giugliano – Trapani 3-1
10 Motoc (T), 73’ Murilo (G), 90’+4’ D’Avino (G), 90’+8’ Balde (G)
Monopoli – Sorrento 1-0
66’ Scipioni
Foggia-Atalanta U23 0-1
58' Panada
Siracusa-Catania 1-1
35' D'Ausilio (C), 48' Di Paolo (S)
Picerno-Crotone 3-1
11' Bellodi (P), 34' Guadagni (P), 41' Gomez (C), 78' Baldassini (P)
Potenza-Team Altamura 3-0
23' e 58' Felippe, 33' D'Auria
Classifica Benevento 61, Catania 53*, Salernitana 50, Cosenza 46, Casertana 43, Crotone 41, Monopoli 40, Audace Cerignola 39, Team Altamura 36, Casarano 36, Potenza 31, Atalanta U23 30, Sorrento 30, Picerno 29, Cavese 28, Latina 28, Trapani 25*, Giugliano 24, Siracusa 23, Foggia 22.
N.B. - *una gara in meno
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva