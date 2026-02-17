Lazio, il ginocchio di Gila preoccupa: oggi giornata decisiva

Nella giornata della presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio, c'è preoccupazione sul fronte sportivo in casa Lazio per le condizioni di Mario Gila. Il difensore spagnolo è uscito all'intervallo della sfida contro l'Atalanta per un problema al ginocchio che lo sta condizionando da qualche giorno. "Ha un dolore al ginocchio e dice di non aver preso colpi. Bisognerà fare degli esami strumentali e capire da cosa nasce questo dolore" così Maurizio Sarri aveva parlato subito dopo la sfida contro l'Atalanta. Sono servite 48 ore per ridurre leggermente l'infiammazione e oggi ci saranno gli esami strumentali per vedere le condizioni del ginocchio di Mario Gila. La speranza è quella di poter gestir quest'infiammazione senza dover programmare uno stop dello spagnolo, soprattutto in vista della semifinale d'andata contro l'Atalanta in programma tra 15 giorni.

Lazio, oggi a Formello la presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio

Intanto quest'oggi a Formello andrà in scena la presentazione del progetto per lo Stadio Flaminio. Un appuntamento importante per la società che vuole portare avanti un percorso che possa regalare alla Lazio una nuova casa. Sarà presente il presidente Lotito in un momento delicato vista la contestazione e le voci che vorrebbero un cambio di strategia comunicativa in casa biancoceleste. Quella di oggi sarà l'occasione per capire se effettivamente qualcosa sta cambiando, magari provando a riavvicinarsi al popolo laziale in vista anche della prossima sfida casalinga. La Lazio è attesa da due trasferte in campionato prima dell'andata della semifinale di Coppa Italia all'Olimpico contro l'Atalanta e tendere la mano verso la tifoseria potrebbe aiutare quantomeno a sospendere la contestazione per spingere la squadra a caccia di una finale che manca da sette anni.